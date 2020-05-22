Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

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Госдума приняла закон о расторжении аренды

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Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

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Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
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Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

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Газета.Ru вчера в 23:45
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Компания Matrox сообщила о начале продаж видеокарт D-Series D1480, специально созданных для видеостен.
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Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

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В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса

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Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров

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Первая партия самоходных гаубиц «Коалиция-СВ» поступила в войска

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Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

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