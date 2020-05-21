с чего всё началось

Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. 14

Общество Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,9K

Финансы Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 164

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 561

Футбол Кикнадзе назвал сильные стороны нового тренера «Локомотива» В пятницу 22 мая, Василий Кикнадзе прокомментировал решение совета директоров ФК «Локомотив» (Москва) назначить на должность тренера Марко Николича.

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 246

Происшествия Суд вынес приговор порнографу из Петербурга за фото с детдомовцами Невский районный суд Петербурга вынес приговор Александру Брыкову, обвиняемому в насильственных действий в отношении несовершеннолетнего и изготовлении и распространении порнографии.

Происшествия 200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест. 45

Общество На Украине планируют перенести срок постройки «стены» с Россией Украина намерена перенести на четыре года срок реализации проекта "Стена" по возведению сооружений на границе с РФ и завершить постройку до 2025 года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу. 9

Гаджеты Samsung Galaxy Note20 показали на качественных рендерах В сети появились качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20, выход которого ожидается уже в августе этого года. 2

Общество Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса. 12

Хоккей Панарин рассказал, как его отчислили из «Трактора» Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как оказался «не у дел» в родном клубе.