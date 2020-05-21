Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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с чего всё началось
Итогом обсуждений стал законопроект № 953580-7 с длинным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».Forbes07:11
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Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru вчера в 16:02
Общество
В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ
Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг (МФЦ) возобновят свою работу в Петербурге с 25 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.
РИА Новости 06:36
Общество
Попова рассказала, что прививать от коронавируса начнут с групп риска
Прививать от коронавируса начнут с групп риска, если не будет производственной возможности сделать сразу много доз вакцины, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 21:34
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет «Пакистанских международных авиалиний» (PIA) потерпел крушение в Карачи, сообщил телеканал Geo.
Ведомости 06:42
Финансы
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 06:48
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
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Коммерсантъ 05:27
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может пройти 4 июля
Ориентировочно Всероссийский выпускной продет 4 июля. Министр отметил, что будут также организованы локальные площадки.
Кубань 24 04:33
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Футбол
Кикнадзе назвал сильные стороны нового тренера «Локомотива»
В пятницу 22 мая, Василий Кикнадзе прокомментировал решение совета директоров ФК «Локомотив» (Москва) назначить на должность тренера Марко Николича.
ГЛАС.RU 05:21
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Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
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Газета.Ru вчера в 17:15
Происшествия
Суд вынес приговор порнографу из Петербурга за фото с детдомовцами
Невский районный суд Петербурга вынес приговор Александру Брыкову, обвиняемому в насильственных действий в отношении несовершеннолетнего и изготовлении и распространении порнографии.
МР7.ру 04:58
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Определены самые популярные среди российских абитуриентов факультеты
20% российских абитуриентов этого года планируют поступить на факультет информационных технологий.
Время Н 02:37
Происшествия
200 свободных инфекционных коек осталось в Архангельской области
Архангельск, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM В Архангельской области развернут дополнительные койки для больных COVID-19 — в медучреждениях осталось только 200 свободных мест.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
Лукашенко поручил создать ракету дальностью до 300 км
Коммерсантъ 06:26
Общество
На Украине планируют перенести срок постройки «стены» с Россией
Украина намерена перенести на четыре года срок реализации проекта "Стена" по возведению сооружений на границе с РФ и завершить постройку до 2025 года, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на Государственную пограничную службу.
РИА Новости 05:42
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 22 мая
Скончались от коронавируса - 20 человек. Сейчас Тульская область находится на 11 месте среди субъектов РФ по общему числу заражения.
Тульская пресса 04:20
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 показали на качественных рендерах
В сети появились качественные рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy Note20, выход которого ожидается уже в августе этого года.
Megaobzor.com 06:05
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Политика
В новом законопроекте Путина нашли ссылку на еще не принятую статью Конституции
В законопроекте, который президент РФ Владимир Путин накануне внес в Госдуму, нашлась ссылка на несуществующую статью Конституции.
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Общество
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Гаджеты
Появление Core i9-10900K привело к падению стоимости Ryzen 9 3900X
Появление процессора Core i9-10900K вызвало снижение стоимости Ryzen 9 3900X.
Дни24 04:48
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Панарин рассказал, как его отчислили из «Трактора»
Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как оказался «не у дел» в родном клубе.
ГЛАС.RU 07:02
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
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Создан бионический глаз, который превосходит человеческий
Evo-rus.com вчера в 03:33
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде
Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.
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