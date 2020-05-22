Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

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Интерфакс21 мая в 09:50
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Московские врачи вылечили от коронавируса более 47 тысяч человек

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Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
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Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

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Общество

Условия выхода на пенсию могут быть смягчены

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Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
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В Татарстане стартует онлайн-шоу и конкурс исполнителей

В Татарстане стартует масштабное онлайн-шоу и конкурс талантливых исполнителей «Татарстар».
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В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
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Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
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«Коронавирусное» обновление iOS для iPhone выпустила Apple

Компания Apple выпустила обновление iOS 13.5 с функцией, которая призвана помочь пользователю облегчить разблокировку устройства при помощи Face ID, когда его лицо закрыто медицинской маской.
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Как теперь стало известно, недавно компания Huawei подала заявку на регистрацию торговой марки Mate Watch.
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РФС допустил досрочное завершение чемпионата России

Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
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Vivo X50 с уникальной камерой показали на рендерах и видео

Компания Vivo готовится представить свою новую серию смартфонов Vivo X50, в которую войдут три модели: Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Lite.
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