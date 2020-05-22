Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптовалюты
Денежный штраф в размере до 2 млн руб. и лишение свободы сроком до 7 лет за незаконный оборот криптовалют и активов предложили ввести в УК РФ депутаты Госдумы РФ, 21 мая сообщает РБК.
ИА Красная Весна 21 мая в 03:03
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Общество
Сервис аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве
Компания Hertz, которая занимается прокатом автомобилей, подала заявление о банкротстве на фоне ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, говорится в заявлении компании.
РБК 02:14
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16, в сезоне-2019/20, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:26
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Технологии
Концерн «Калашников» разработал новый беспилотный комплекс
Российский производитель ZALA Aero, входящий в группу компаний "Калашников", разработал и испытал новый беспилотный комплекс, который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:21
Общество
Каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу.
Вести.Ru вчера в 03:55
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса более 47 тысяч человек
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечили еще 3831 человека, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02:26
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Космос
Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС
News.ru вчера в 21:17
Технологии
В WhatsApp появится новая функция
В бета-версии WhatsApp для iOS появилась функция распознавания QR-кодов, пишет Wabetainfo.
РИА Новости 21 мая в 09:58
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera вчера в 04:07
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки.
Комсомольская правда вчера в 04:16
Происшествия
Появилось видео с места крушения самолёта в Пакистане
Карачи, Пакистан, 22 мая 2020, 13:26 — REGNUM В сети появились первые кадры с места крушения пассажирского самолета «Пакистанских авиалиний» в Карачи.
REGNUM вчера в 06:26
Игры
Sony: PlayStation 5 в сто раз быстрее обрабатывает данные, чем PS4
3DNews 20 мая в 12:36
Общество
Условия выхода на пенсию могут быть смягчены
Министерство экономического развития предлагает смягчить условия для выхода на досрочную пенсию.
Inc-news.ru 20 мая в 16:34
Политика
Лукашенко поставил задачу создать белорусскую ракету
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу создать собственную ракету дальностью до 300 км. Об этом сообщает БЕЛТА.
RT на русском вчера в 05:36
Музыка
В Татарстане стартует онлайн-шоу и конкурс исполнителей
В Татарстане стартует масштабное онлайн-шоу и конкурс талантливых исполнителей «Татарстар».
Республика Татарстан вчера в 09:55
Единоборства
UFC объявил кард турнира, который пройдёт 30 мая в Лас-Вегасе
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал полный состав участников турнира, который состоится 30 мая в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:33
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Кино
В Сети появился новый трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Кинокомпания Warner Bros. выложила на своем YouTube-канале новый трейлер шпионского триллера "Довод" Кристофера Нолана.
РИА Новости вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты
RuNews24.ru вчера в 14:33
Гаджеты
«Коронавирусное» обновление iOS для iPhone выпустила Apple
Компания Apple выпустила обновление iOS 13.5 с функцией, которая призвана помочь пользователю облегчить разблокировку устройства при помощи Face ID, когда его лицо закрыто медицинской маской.
RuNews24.ru 21 мая в 15:19
Гаджеты
Huawei выпустит «умные» наручные часы Mate Watch
Как теперь стало известно, недавно компания Huawei подала заявку на регистрацию торговой марки Mate Watch.
3DNews 00:39
Футбол
РФС допустил досрочное завершение чемпионата России
Исполком Российского футбольного союза примет решение о досрочном завершении чемпионата России в случае массовых заражений футболистов коронавирусом, заявил заместитель генерального секретаря - директор по развитию РФС Максим Митрофанов.
Интерфакс-Спорт 21 мая в 13:00
Гаджеты
Vivo X50 с уникальной камерой показали на рендерах и видео
Компания Vivo готовится представить свою новую серию смартфонов Vivo X50, в которую войдут три модели: Vivo X50, Vivo X50 Pro и X50 Lite.
MobiDevices вчера в 12:37