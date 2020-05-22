с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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