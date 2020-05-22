Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
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