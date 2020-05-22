Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели, согласно прежней версии, обязаны были бы вернуть им обеспечительный платеж.
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Госдума приняла закон о расторжении аренды

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