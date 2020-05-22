Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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При пожаре в больнице Татарстана погибли два человека
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Общество
Рамзана Кадырова госпитализировали с коронавирусом
Коронавирусная инфекция добралась до главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews 17:25
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Valorant от Riot Games выйдет уже 2 июня
Riot Games объявила дату выхода Valorant — релиз соревновательного шутера состоится уже 2 июня.
Игромания.ру вчера в 11:22
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На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к выборам осенью
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Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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Общество
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RT на русском 15:35
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Интерфакс вчера в 13:07
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Общество
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Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
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Кан тащил Германию на ЧМ-2002. Но в финале случилась драма
Немногим позже Кан вновь огорчил этого нападающего, отбив мяч корпусом на угловой после удара из пределов вратарской.
Спорт-Экспресс 09:30
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК 15:58
Футбол
Новый сезон РПЛ начнется 2 или 5 августа
Как сообщили на брифинге РФС, если РПЛ возобновится 21 июня, то новый сезон начнется 2 августа, если 28 июня – то 5 августа.
Бомбардир.ру вчера в 12:19
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM вчера в 04:15
Здоровье
В Крыму спрогнозировано завершение пандемии коронавируса
Ученые из Крымского федерального университета (КФУ) спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в регионе, сообщает пресс-служба КФУ.
Live24 06:04
Авто
Lada Xray может покинуть линейку АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
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Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews 07:38
Космос
Crew Dragon модифицировали в соответствии с пожеланиями «Роскосмоса»
Компания SpaceX модифицировала пилотируемый корабль Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса, сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.
РИА Новости 16:08
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru вчера в 11:00
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.
Piter.tv 10:07
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
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Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro
3DNews 08:01
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Финансы
Страны БРИКС хотят отказаться от доллара
Эксперты считают правильным решением страны вкладывать деньги в покупку золота – сейчас, во время кризиса, это стало ясным, как никогда.
Gazeta.SPb 14:51
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Футбол
Кике Сетьен: «Хотел бы тренировать Неймара»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сказал, что был бы рад поработать с форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Sports.ru 17:33