Экономика
ВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Читать в источнике
Оценить243
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 8599, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Здоровье
Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня
Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня.
REGNUM 03:24
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета 22 мая в 09:15
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
Общество
Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова
«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости».
Русская Планета 22 мая в 16:46
Кино
Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем
REGNUM 21 мая в 14:54
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
Общество
В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса
За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Онлайн Тамбов.ру вчера в 03:55
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Новгородские ведомости вчера в 08:48
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
РИА Новости вчера в 08:29
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов
Вспышка коронавируса произошла в Центре подготовки космонавтов. Выявлено сразу 30 инфицированных.
Эхо Москвы вчера в 15:01
Игры
Игры про Лару Крофт продаются со скидками до 89%
С 82% скидкой, в свою очередь, продается издание Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.
Ferra 01:49
Шоу-бизнес
Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом
Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 03:47
Футбол
«Бавария» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457
В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны.
Московский Комсомолец вчера в 13:49
Политика
«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии
Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
Общество
Аномальный холод пришел в Москву
Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В России за сутки 8849 человек заразились коронавирусом
За минувшие сутки в России зафиксировано 8849 случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, умерли 127 человек.
Русская Планета 21 мая в 04:19
Авто
От Toyota до Jaguar: 6 автомобилей, которые резко подешевели в кризис
Авторамблер вчера в 08:13
Экономика
Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы
Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.
ТАСС 22 мая в 10:55
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru вчера в 14:42