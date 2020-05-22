с чего всё началось

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России за сутки выросло на 8599, сообщает оперштаб.

Здоровье Забайкалье продлило самоизоляцию до 8 июня Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня. 1

Экономика Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество. 11

Хоккей Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок. 1

Общество Спикер парламента Чечни сделал заявление о состоянии Рамзана Кадырова «Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», — приводит слова Даудова РИА «Новости». 595

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны. 652

Общество В России за сутки выявили 9434 новых случая коронавируса За сутки в России зарегистрировали 9434 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,3K

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 487

Религия Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. 2

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 415

Шоу-бизнес Алена Бабенко рассказала, что больна коронавирусом Российская актриса театра и кино Алена Бабенко рассказала в своем Instagram, что больна коронавирусом COVID-19. 12

Армия и оружие Число заразившихся коронавирусом российских военных составило 1 457 В российской армии и военных учебных заведениях коронавирусом заражены более 2,1 тысячи человек, из них 1 457 являются военнослужащими, сообщается в бюллетене Минобороны. 269

Общество Аномальный холод пришел в Москву Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная. 275

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 519

Общество В России за сутки 8849 человек заразились коронавирусом За минувшие сутки в России зафиксировано 8849 случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны, умерли 127 человек.

Экономика Британия уведомила Россию о введении новой таможенно-тарифной системы Российское правительство поставлено в известность о введении Великобританией новой таможенно-тарифной системы.