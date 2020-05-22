Экономика

ВедомостиВедомостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС12:54

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК06:33

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Forbes06:05

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
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Цена нефти марки Brent опустилась до $34,28 за баррель

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Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
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