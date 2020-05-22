Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
Телеканал 360°22 мая в 07:38
Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:35, Ашберн
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Пятна расположены на той стороне континента, которая нагревается быстрее всего и под снегом цветут микроскопические водоросли, они настолько яркие, что заметны даже из космоса.
ToDay News Ufa 22 мая в 03:04
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко сообщила, что заболела коронавирусом
MedikForum.ru вчера в 17:31
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
Известия 21:55
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Здоровье
Опубликована оперативная информация по коронавирусу в Хакасии
На территории Хакасии за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19), темп прироста 3,2%, при среднем за неделю 2,9%.
Хакасия 22 мая в 08:08
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Здоровье
За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус
На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт вчера в 22:19
Наука
На берегах Байкала отмечается День нерпенка
25 мая на берегах Байкала отмечается День нерпенка.
Байкал Медиа Консалтинг 22:04
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Армия и оружие
Более 100 модернизированных танков получат войска ЗВО
Во втором полугодии войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 100 модернизированных танков Т-72Б3М.
Петербургский дневник 06:11
Общество
Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку
"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".
Российская газета 21:56
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru 08:52
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Единоборства
Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
ProstoProSport 16:31
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Общество
В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей
Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.
REGNUM 20:40