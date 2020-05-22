Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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с чего всё началось

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.
Государственная Дума РФ22 мая в 05:35

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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры

Телеканал 360°22 мая в 07:38

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России

Комсомольская правда22 мая в 20:43

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Тульским арендаторам могут дать право расторгать договоры

Молодой коммунар00:50

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
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Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
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Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде

Пятна расположены на той стороне континента, которая нагревается быстрее всего и под снегом цветут микроскопические водоросли, они настолько яркие, что заметны даже из космоса.
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Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
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Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Актриса Алена Бабенко сообщила, что заболела коронавирусом

MedikForum.ru вчера в 17:31
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Происшествия

В Приморье автомобиль с семьей упал в реку

Известия 21:55
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Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

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Здоровье

Опубликована оперативная информация по коронавирусу в Хакасии

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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Здоровье

За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус

На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт вчера в 22:19
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Наука

На берегах Байкала отмечается День нерпенка

25 мая на берегах Байкала отмечается День нерпенка.
Байкал Медиа Консалтинг 22:04
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
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Армия и оружие

Более 100 модернизированных танков получат войска ЗВО

Во втором полугодии войска Западного военного округа (ЗВО) получат более 100 модернизированных танков Т-72Б3М.
Петербургский дневник 06:11
Общество

Россиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".
Российская газета 21:56
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Экономика

Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий

Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
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Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов

Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
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Политика

Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского

Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
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Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Единоборства

Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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Общество

В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей

Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.
REGNUM 20:40
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