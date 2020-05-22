Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
Телеканал 360°22 мая в 07:38
Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Попова заявила о низком уровне смертности в России за четыре месяца
Смертность в России за четыре месяца текущего года ниже, чем в прошлом году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor вчера в 13:32
Недвижимость
В России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета вчера в 16:14
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
Gazeta.SPb 01:34
Происшествия
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:44
Хоккей
«Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами
Только «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проголосовали против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ник Кипреос.
Чемпионат 23 мая в 17:41
Политика
США запретили въезд иностранцам из Бразилии
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Общество
Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.
RT на русском 00:12
Авто
Редчайший седан Audi S6 Plus 1996 года продадут на аукционе
На торги будет выставлен седан Audi S6 Plus С4 1996 модельного года.
Car.ru 01:16
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
Российская газета вчера в 12:50
Происшествия
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
РИА Новости вчера в 21:30
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
РБК вчера в 23:00
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Здоровье
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
Политика
Законопроект о такси получил четвертый отрицательный отзыв в Кремле
Государственно-правовое управление президента в четвертый раз с отрицательным отзывом вернуло авторам законопроект, регулирующий отрасль такси.
Интерфакс 01:13
Экономика
Серьезную финансовую поддержку получат муниципалитеты Хакасии
Глава Таштыпского района Алексей Дьяченко в свою очередь отметил, что финансовая помощь позволит разблокировать счета всех бюджетных организаций и начать думать о будущем: - Благодаря дополнительной помощи у нас разблокируются счета абсолютно всех бюджетных учреждений, и мы сможем спокойно начать финансирование подготовки к отопительному сезону, подготовки школ и социальных объектов.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:34
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 23 мая в 04:40
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30