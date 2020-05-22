Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
Читать в источнике
Комментировать176
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

Подробнее о событии

Тульским арендаторам могут дать право расторгать договоры

Молодой коммунар00:50

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России

Комсомольская правда22 мая в 20:43

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры

Телеканал 360°22 мая в 07:38

Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи

Невские Новости 22 мая в 08:43
20
Происшествия

В Иркутской области загорелись отходы лесопиления

Отходы лесопиления загорелись в городе Свирске Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 18:59
Происшествия

В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Площадь пожара в городской больнице №1 в Партизанске Приморского края увеличилась до 300 кв. м. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 18:25
13
Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости 17:06
1
Общество

Захарова сообщила о прибытии в Москву спецрейса с Фиджи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на своей странице в Фейсбук, что спецрейс с Фиджи с россиянами на борту прибыл в Москву.
Московский Комсомолец 18:47
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
1,2K
Происшествия

Бойца ММА задержали после перестрелки на юге Москвы

Известия 17:45
1,7K
Армия и оружие

В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире

Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
44
Общество

Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС

Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс 08:51
3
Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
88
Общество

Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском 16:15
20
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
5
Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru 18:36
3
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru 12:20
239
Футбол

Рамос вспомнил о своей первой победе в Лиге чемпионов

Газета.Ru 18:39
Общество

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
73
Общество

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

РБК 18:46
58
Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
57
Путешествия

Турпоток в Турцию в январе-апреле сократился в полтора раза

Чаще всего в январе-апреле в Турции гостили граждане Болгарии (400 тыс.), Германии (356 тыс.), Грузии (330 тыс.), России (317 тыс.) и Ирана (220 тыс.).
Inc-news.ru 12:23
1
Гаджеты

В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +

NewInform вчера в 07:53
Фигурное катание

Радионова об отношениях с Кучаевым: счастье любит тишину

РИА Новости 09:53
Кино

Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel

Piter.tv 15:17
12
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,8K
Политика

США обеспокоены сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО

Как заявила исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, Вашингтон обеспокоен сотрудничеством РФ и Индии в сфере ПВО.
Военное дело 09:05
16
Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
31
Общество

Попова заявила об отсутствии перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России «не допустили взрыва», перегрузки медицинских организаций и системы здравоохранения.
РБК 11:58
763
Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

REGNUM 10:37
196
Наука

Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение

Naked Science 22 мая в 07:14
12
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное