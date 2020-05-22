Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ22 мая в 05:35
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Эксперты: закон об аренде поможет удержать бизнес в торговых центрах России
Комсомольская правда22 мая в 20:43
Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
Телеканал 360°22 мая в 07:38
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Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS вчера в 10:00
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
Наука
В Аргентине заявили о суперраспространителях коронавируса
Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико заявил, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия или отсутствия суперраспространителей, передающих большое количество вирусов соотечественникам, пишет газета Известия.
Аргументы и Факты вчера в 23:01
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Вести.Ru вчера в 14:40
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург
На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
Говорит Москва вчера в 15:14
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
Общество
Губернатор Забайкалья признал неблагоприятное развитие эпидемии коронавируса
Всего в Забайкалье заболели 879 человек, 12 умерли.
Тайга.инфо вчера в 23:40
Экономика
Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС вчера в 20:59
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Общество
Застрявшие на Фиджи россияне вернулись домой
Вести.Ru вчера в 23:33
Общество
Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы", об этом он заявил в видеообращении, размещенном в ВКонтакте.
РИА Новости вчера в 23:43
Технологии
В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества
В униформе бортпроводников американской авиакомпании обнаружили токсичные вещества. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.
Lenta.ru 00:30
Политика
Трамп отдает годовую президентскую зарплату на нужды США
Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды государства.
Коммерсантъ 00:11
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag 22 мая в 05:41
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Здоровье
Врач рассказал, как беременные переносят коронавирус
Беременные в 80-90 % случаев переносят коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелых формах.
ФедералПресс 00:58
Происшествия
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Россиянам предсказали возвращение тепла
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России.
Lenta.ru вчера в 21:49
Общество
Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом
«Думаю, что к концу лета мы эту заразу победим», — заявил Бокерия.
РБК 00:24
Интернет
Эксперт рассказал о шансах на уничтожение истории просмотров
Историю просмотров можно удалить в браузере, но очистить свой цифровой след гораздо сложнее, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Тимур Садыков.
Sibnet Новости 00:55
Шоу-бизнес
Лепс отреагировал на слова Пригожина о голодающих артистах
News.ru вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
Технологии
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 05:10