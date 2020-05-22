Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Происшествия Пожар в больнице в Приморье локализовали Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона. 30

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 208

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 2

Наука В Аргентине заявили о суперраспространителях коронавируса Ученый из Национального университета Литораля Пабло Бельдоменико заявил, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия или отсутствия суперраспространителей, передающих большое количество вирусов соотечественникам, пишет газета Известия. 1

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,7K

Экономика Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет. 54

Общество Глава Тувы попал в больницу с коронавирусом Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил о своей госпитализации из-за серьезной "заразы", об этом он заявил в видеообращении, размещенном в ВКонтакте. 105

Технологии В униформе бортпроводниц нашли токсичные вещества В униформе бортпроводников американской авиакомпании обнаружили токсичные вещества. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo.

Общество Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг. 442

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 279

Здоровье Врач рассказал, как беременные переносят коронавирус Беременные в 80-90 % случаев переносят коронавирусную инфекцию в легкой или среднетяжелых формах.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 649

Общество Россиянам предсказали возвращение тепла Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил россиянам сроки возвращения тепла в европейскую часть России. 52

Интернет Эксперт рассказал о шансах на уничтожение истории просмотров Историю просмотров можно удалить в браузере, но очистить свой цифровой след гораздо сложнее, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Тимур Садыков. 6

Технологии Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.