Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Тульским арендаторам могут дать право расторгать договоры

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Комсомольская правда22 мая в 20:43
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:44, Ашберн
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