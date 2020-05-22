Экономика
Моллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды
«Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя», - говорится в пояснительном документе на сайте Госдумы.
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Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС 16:03
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Футбол
Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»
В субботу, 23-го мая, стало известно, что футбольный клуб "Химки" может прекратить своё существование.
Sport.ru 15:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Футбол
Заразившийся коронавирусом Бакаев рассказал о своем состоянии
Полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своем состоянии.
Газета.Ru 15:51
Общество
Илон Маск заявил о любви к русскому языку
Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Киев потребовал отменить приказы о повышении боевой готовности в Донбассе
Представители Киева в ходе видеоконференции контактной группы потребовали у представителей самопровозглашенных республик Донбасса отменить приказы о приведении в повышенную боевую готовность Народной милиции ЛНР и ДНР, заявил глава МИД Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 07:28
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Salt Mag вчера в 05:41
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
Синоптики признали майские холода в Москве аномальными
Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Футбол
Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня
Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Аргументы и Факты вчера в 08:29
Армия и оружие
Коалиция США заявила об уничтожении двух лидеров ИГ в Сирии
Сирийская вооруженная оппозиция и международная коалиция во главе с США объявили об уничтожении двух региональных лидеров «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ) на территории Сирии.
Коммерсантъ 08:42
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста 13:40
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Газета.Ru 15:35
Здоровье
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Как уточнил медик, за последние 14 дней в России зафиксировали 130 тысяч случаев заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:46
Общество
В Москве за сутки умерли 59 пациентов с коронавирусом
Еще 59 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 16:22
Происшествия
На Украине назвали предварительную версию гибели депутата Рады
Предварительной причиной гибели депутата Верховной рады Украины от группы "Доверие" Валерия Давиденко называется самоубийство.
Life.ru 15:56
Киберспорт
Secret выиграла 15 карт подряд на OGA Dota Pit
Гранд-финал завершился со счетом 3:0. За победу Secret получила 62 тысячи долларов. OGA Dota Pit прошел в онлайне с 13 по 23 мая.
Cyber.sports.ru 15:36
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Здоровье
В Пермском крае выявлено 48 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 21 мая в 03:37
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 15:27