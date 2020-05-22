Экономика

Моллы.RuМоллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды

«Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя», - говорится в пояснительном документе на сайте Госдумы.
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