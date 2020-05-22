Экономика
Моллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды
Государственная Дума приняла в основном чтении закон, позволяющий арендаторам в одностороннем порядке прекращать действие договоров аренды без уплаты штрафов.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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Общество
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Экономика
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Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
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Политика
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Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
Армия и оружие
Китайские военные захватили в плен группу индийских солдат
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Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
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Федеральные СМИ со ссылкой на военного аналитика Бабака Тагвея сообщают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», производства тульского КБП, сбил в Ливии турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
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Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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