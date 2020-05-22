Экономика

Моллы.RuМоллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды

Государственная Дума приняла в основном чтении закон, позволяющий арендаторам в одностороннем порядке прекращать действие договоров аренды без уплаты штрафов.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект
 правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.
Российская газета22 мая в 05:40

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Арендодатели теряют бизнес

Коммерсантъвчера в 05:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС22 мая в 12:54

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета22 мая в 05:40

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

Ведомости22 мая в 06:18

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes22 мая в 06:05

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК22 мая в 06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости22 мая в 05:27
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Происшествия

В Ярославской области трое детей и пожилая женщина погибли при пожаре

РБК вчера в 12:46
8
Общество

59 новых заразившихся коронавирусом выявили во Владимирской области

Наибольший прирост показал Владимир Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусом.
Pro Город Владимир 02:45
696
Происшествия

В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы

Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
168
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
920
Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
1
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
32
Здоровье

В Минздраве предсказали ослабление коронавируса второй волны

Вторая волна коронавируса окажется слабее первой, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 22 мая в 21:46
793
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
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Экономика

Накопительные пенсии снова уменьшатся

Минтруд подготовил законопроект, которым предлагается увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год еще на полгода — до 264 месяцев.
Каспий.Инфо 21 мая в 23:00
3,8K
Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
1
Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 07:03
29
Политика

Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 22 мая в 11:00
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Армия и оружие

Китайские военные захватили в плен группу индийских солдат

Вечерний курьер 02:11
2
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Армия и оружие

Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник

Федеральные СМИ со ссылкой на военного аналитика Бабака Тагвея сообщают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», производства тульского КБП, сбил в Ливии турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.
Первый Тульский 03:03
1,1K
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за 500 тысяч рублей

Самойлова рассказала, что дети очень активные и им тяжело целыми днями сидеть дома на самоизоляции.
Bimru.ru 02:31
5
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова во время карантина ходит в магазин в «панталонах»

Актуальные Новости вчера в 15:28
1
Киберспорт

Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере

Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.
Чемпионат 02:49
Здоровье

В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:37
519
Общество

Депутат Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
ФАН 02:56
26
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 22 мая в 02:07
3,3K
Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.
REGNUM 02:42
1
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
61
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
384
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
4,4K
Здоровье

В России произвели самый мощный препарат для лечения коронавируса

В России успешно произведен самый мощный на данный момент в мире препарат для лечения коронавируса, получивший название «Авифавир».
Вести ФМ 01:04
81
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
81
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
4,4K
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
493
Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
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