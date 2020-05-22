с чего всё началось

Государственная Дума приняла в основном чтении закон, позволяющий арендаторам в одностороннем порядке прекращать действие договоров аренды без уплаты штрафов.

Происшествия В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 168

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 920

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 32

Общество В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 479

Экономика Накопительные пенсии снова уменьшатся Минтруд подготовил законопроект, которым предлагается увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год еще на полгода — до 264 месяцев. 3,8K

Хоккей Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок. 1

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 64

Армия и оружие Тульские «Панцири-С1Э» сбили в Ливии турецкий беспилотник Федеральные СМИ со ссылкой на военного аналитика Бабака Тагвея сообщают, что зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э», производства тульского КБП, сбил в Ливии турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. 1,1K

Киберспорт Olofmeister из FaZe Clan взял перерыв в карьере Игрок FaZe Clan Олоф olofmeister Кайбьер объявил о временной приостановке карьеры профессионального игрока в CS:GO.

Здоровье В Ростовской области выявлен крупный очаг заражения коронавирусом В Ростовской области число новых выявленных случаев коронавируса составило 353, в то время, как накануне было зарегистрировано 138 человек с коронавирусом. 519

Общество Депутат Оксана Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19. 26

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,3K

Религия Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. 1

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 384