Экономика
Моллы.RuГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды
«Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но обеспечительный платеж останется у арендодателя», - говорится в пояснительном документе на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газетавчера в 07:12
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Макаров предлагает разрешить предприятиям из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без штрафов
Парламентская газетавчера в 06:16
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