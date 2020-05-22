Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.

с чего всё началось

Сообщается, что при таком расторжении обеспечительный платеж остается у арендодателя. Также следует отметить, что перед принятием единоличного решения о расторжении договора арендатору необходимо обратиться к владельцу помещения с просьбой о снижении платы.

Госдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

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