Экономика

Udm-InfoUdm-InfoГосдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа

Сообщается, что при таком расторжении обеспечительный платеж остается у арендодателя. Также следует отметить, что перед принятием единоличного решения о расторжении договора арендатору необходимо обратиться к владельцу помещения с просьбой о снижении платы.
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с чего всё началось

Новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса: что принято

Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.
Государственная Дума РФ05:35

Подробнее о событии

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАСС12:54

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
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Политика

НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе

НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
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Экономика

Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров

Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
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Общество

Алиханов отругал детсады за несоблюдение социальной дистанции

Сотрудники детских садов Калининграда и родители детей игнорируют социальную дистанцию и ограничительные меры, введённые на время пандемии коронавируса.
Русский Запад 05:52
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Наука

С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы

Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
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Общество

Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ

«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
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Авто

Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля

Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня 09:25
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Политика

Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга

МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
РИА Новости 12:04
Армия и оружие

Генштаб Украины объявил о призыве резервистов

Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53
Общество

У Китая есть все шансы первыми получить вакцину от коронавируса

По мнению Флориана Краммера, в Европе и США вакцина появится не раньше конца 2020 года - начала 2021.
RuNews24.ru 09:43
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Армия и оружие

Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения

Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были выведены в районы боевого предназначения.
RT на русском 06:55
2
Общество

Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама

Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
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Шоу-бизнес

Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа

Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин прокомментировал сообщения о том, что ее бывший муж Дмитрий Иванов госпитализирован с травмами лица.
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Общество

Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России

Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.
Парламентская газета 12:10
Происшествия

В Хасавюртовском районе Дагестана обнаружена группа боевиков

ТАСС 07:00
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Происшествия

Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге

Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
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Космос

На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
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Авто

Ford прекращает производство двух моделей

Автоновости дня 02:04
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Энергетика

Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар

Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
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Происшествия

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Экономика

Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
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Общество

Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
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Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына

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Анчелотти: «Зидан изменил мое представление о футболе»

Зидан изменил мое представление о футболе.
Sport24.ru 12:05
Общество

Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова

Lenta.ru 13:25
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Космос

NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

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Происшествия

Обвиняемого по делу о пожаре в доме престарелых освободили в зале суда

Обвиняемого по делу о пожаре в доме престарелых освободили в зале суда Пресненский райсуд Москвы отказался арестовывать Александра Колодного, который работал техником в сгоревшем вместе с постояльцами пансионате для престарелых «Третий возраст».
Коммерсантъ 13:59
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