Экономика
Udm-InfoГосдума приняла законопроект о расторжении аренды без штрафа
Сообщается, что при таком расторжении обеспечительный платеж остается у арендодателя. Также следует отметить, что перед принятием единоличного решения о расторжении договора арендатору необходимо обратиться к владельцу помещения с просьбой о снижении платы.
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с чего всё началось
Увеличение детского пособия для неработающих По предложению Президента РФ Владимира Путина с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится до 6 752 рублей.Государственная Дума РФ05:35
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Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 13:08
Политика
НАТО назвала условия возвращения США к договору об открытом небе
НАТО считает, что условие для возвращения США к выполнению Договора по открытому небу (ДОН) — снятие Россией ограничений на наблюдательные полеты в определенных областях страны, передает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.
Lenta.ru 13:50
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
Общество
Алиханов отругал детсады за несоблюдение социальной дистанции
Сотрудники детских садов Калининграда и родители детей игнорируют социальную дистанцию и ограничительные меры, введённые на время пандемии коронавируса.
Русский Запад 05:52
Наука
С огромными ящерицами и кенгуру сосуществовали первые австралийцы
Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, которое доказывает, что первые жители современной Австралии сосуществовали совместно с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру, сообщается в журнале Nature Communications.
Live24 20 мая в 13:10
Общество
Вакцина МГУ от COVID-19 включена в список перспективных вакцин ВОЗ
«Двадцать второго мая Всемирная организация здравоохранения включила разработку вакцинного препарата, создаваемого в МГУ имени М. В. Ломоносова, в перечень перспективных кандидатных вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 13:24
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости 08:57
Авто
Автомобили подорожают вопреки укреплению рубля
Цены на новые автомобили в России по итогам 2020 года вырастут на 15-20%, а укрепление рубля нивелируют убытки, понесенные автопроизводителями в разгар пандемии.
Автоновости дня 09:25
Политика
Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга
МИД Британии, Канады и Австралии призвали к сохранению высокой степени автономии Гонконга.
РИА Новости 12:04
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса вчера в 06:53
Общество
У Китая есть все шансы первыми получить вакцину от коронавируса
По мнению Флориана Краммера, в Европе и США вакцина появится не раньше конца 2020 года - начала 2021.
RuNews24.ru 09:43
Армия и оружие
Подразделения ДНР вывели в районы боевого предназначения
Подразделения Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики были выведены в районы боевого предназначения.
RT на русском 06:55
Общество
Махачкалу закроют на время празднования Ураза-байрама
Махачкалу закроют на въезд и выезд на время празднования Ураза-байрама, сообщил глава города Салман Дадаев.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
Адвокат Лолиты прокомментировал «избиение» ее бывшего мужа
Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин прокомментировал сообщения о том, что ее бывший муж Дмитрий Иванов госпитализирован с травмами лица.
Московский Комсомолец вчера в 10:48
Общество
Названы сроки окончания испытаний вакцины от коронавируса в России
Заместитель директора НИИ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Горелов сообщил, что первые результаты исследования вакцины от коронавируса нового типа на людях появятся в стране в начале июля.
Парламентская газета 12:10
Происшествия
Мать пятерых детей до смерти забил сожитель в Петербурге
Жуткая история произошла в квартире на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Мужчина до смерти забил мать пятерых детей.
Регион online 12:22
Космос
На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи
Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов.
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Авто
Ford прекращает производство двух моделей
Автоновости дня 02:04
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
Происшествия
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о состоянии Бориса Моисеева
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал о том, как чувствует себя перенесший ранее инсульт Борис Моисеев.
Аргументы недели вчера в 09:59
Общество
Власти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг.
РБК 13:56
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не хочет дальше жить из-за смерти сына
Privet-Rostov.ru 11:18
Футбол
Анчелотти: «Зидан изменил мое представление о футболе»
Зидан изменил мое представление о футболе.
Sport24.ru 12:05
Происшествия
Обвиняемого по делу о пожаре в доме престарелых освободили в зале суда
Обвиняемого по делу о пожаре в доме престарелых освободили в зале суда Пресненский райсуд Москвы отказался арестовывать Александра Колодного, который работал техником в сгоревшем вместе с постояльцами пансионате для престарелых «Третий возраст».
Коммерсантъ 13:59