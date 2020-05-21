Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin Госдума приняла в третьем окончательном чтении новый законопроект о поддержке бизнеса и граждан в условиях кризиса, который разрешает компаниям из сектора МСП досрочно расторгать договоры аренды без штрафов, сообщает РБК.

Госдума приняла закон о расторжении договоров аренды без штрафов

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