Экономика

Газета Малый бизнесГазета Малый бизнесГосдума приняла закон о расторжении договоров аренды без штрафов

Фото: Global Look Press © Konstantin Kokoshkin Госдума приняла в третьем окончательном чтении новый законопроект о поддержке бизнеса и граждан в условиях кризиса, который разрешает компаниям из сектора МСП досрочно расторгать договоры аренды без штрафов, сообщает РБК.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbesвчера в 06:05

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъвчера в 06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газетавчера в 05:40

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБКвчера в 06:33

Эксперты: закон об аренде поможет удержать крупный бизнес в торговых центрах России

ТАССвчера в 12:54

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новостивчера в 05:27

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфакс21 мая в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Общество

Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини

Lenta.ru 09:25
32
Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
192
Общество

В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26

РБК 14:06
34
Общество

Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи

Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
823
Происшествия

Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве

Московское отделение Альфа-банка на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона.
РБК 10:44
361
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
1K
Происшествия

В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
3
Общество

В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами

"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
150
Политика

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

РИА Новости 06:08
21
Происшествия

Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
РИА Новости 13:01
303
Авто

Mazda начала выпуск первого электромобиля Mazda MX-30

Стало известно, что на предприятии в Хиросиме началось серийное производство Mazda MX-30 — первого электрического авто бренда.
32CARS.ru 20 мая в 12:26
6
Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
951
Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24
22
Происшествия

В Росздравнадзоре рассказали о проверке аппаратов ИВЛ

Проверка аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга еще продолжается, делать выводы пока преждевременно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
РИА Новости 04:45
53
Кино

Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»

REGNUM вчера в 15:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,9K
Наука

Найден скрытый механизм, вызывающий цитокиновый шторм при COVID-19

Ученые из других стран уже тестирует некоторые лекарства-кандидаты, которые могли бы остановить чрезмерную иммунную реакцию в организме пациентов с COVID -19.
Хайтек+ 21 мая в 07:49
Общество

Синоптики признали майские холода в Москве аномальными

Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
Lenta.ru 13:57
35
Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

Российская газета 04:05
94
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
498
Общество

Назван период заразности носителей коронавируса

Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов.
Lenta.ru 12:01
43
Кино

Сорвиголову в фильмах Marvel может сыграть Джейсон Стейтем

REGNUM 21 мая в 14:54
5
Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
463
Общество

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
1,8K
Кино

Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев

Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor вчера в 07:44
5
Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Прокуратура Ярославской области проводит проверку в связи с пожаром в частном доме в деревне Тараканово Угличского района, в котором погибли трое малолетних детей, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.
Интерфакс 11:17
4
Общество

Подтверждено 67 новых случаев коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки подтверждено 67 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Саратов 21 мая в 03:22
738
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»

В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
21
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
34
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин прокомментировал слова экс-супруга Лолиты

RuNews24.ru вчера в 14:33
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное