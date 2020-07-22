Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов
В среду, 22 июля, Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даст возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запретит использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.
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Футбол
Сульшер: после возобновления сезона «МЮ» добился невероятных результатов
Команда приложила невероятные усилия и добилась невероятных результатов.
Чемпионат 22:20
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.
НТВ 15:28
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
Авто
Ford удвоил объем выпуска Ford Bronco из-за ажиотажного спроса
Avtovesti.com 09:49
Происшествия
Саперы взорвали обнаруженную на Ильинке в Москве подозрительную сумку
Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, которую обнаружили на Ильинке у дома №12, сообщает ТАСС.
РИАМО 10:44
Общество
Ортопед назвал способ улучшить сон
Человек проводит во сне треть жизни, это время уходит на восстановление организма.
РИА Новости 21:00
Музыка
Группа ABBA впервые за почти 40 лет выпустит новые песни
Шведская группа ABBA собирается выпустить пять новых песен в 2021 году.
Вечерняя Москва 19:57
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:29
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Футбол
Тренер «Локомотива» Николич счастлив попаданию в групповой этап ЛЧ
Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 19:48
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Футбол
«Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы
«Армейцы» по итогам сезона заняли четвертое место, набрав 50 очков, и сыграют в Лиге Европы.
Vprognoze.ru 22:19
Здоровье
5 круп, которые полезнее гречки
Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России.
Лениногорские вести 11:01
Космос
Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году
ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).
ТАСС 06:27
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти».
32CARS.ru вчера в 07:29
Политика
Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах.
РБК 22:49
Политика
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.
Российская газета 15:31
Происшествия
Фигурант дела Голунова просит возобновить дело против журналиста
Один из полицейских, которых арестовали по делу журналиста Ивана Голунова, предложил возобновить уголовное дело в отношении сотрудника интернет-издания «Медуза».
Общественная служба новостей 13:23
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Политика
Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год
Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 17:59
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Политика
ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 15:28
Культура
«Ведьмак» возглавил рейтинг самых популярных сериалов Netflix
По данным стримингового гиганта Netflix, «Ведьмак», «Король тигров» и «Бумажный дом» попали в тройку лидеров из списка самых популярных сериалов.
ToDay News Ufa 13:59
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК 07:36