В среду, 22 июля, Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даст возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запретит использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста Ким Кардашьян объяснила странное поведение своего мужа Канье Уэста, который заявил, что хочет с ней развестись, но потом отказался от своих слов.

Общество Ортопед назвал способ улучшить сон Человек проводит во сне треть жизни, это время уходит на восстановление организма.

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА "Новости". 101

Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев. 144

Футбол Тренер «Локомотива» Николич счастлив попаданию в групповой этап ЛЧ Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал победу над екатеринбургским "Уралом" в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море. 86

Здоровье 5 круп, которые полезнее гречки Камут имеет приятную рыхлую текстуру и бобовый привкус. Единственный минус этой крупы - ее очень тяжело купить в России. 1

Космос Всемирно известный фестиваль науки и искусства состоится в Армении в 2021 году ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС (18+), один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения).

Общество В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса. 117

Авто «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada Внедорожник Chevrolet Niva стал частью модельного ряда АвтоВАЗа в конце 2019 года, когда отечественная компания выкупила у General Motors долю в СП «Джи Эм-АвтоВАЗ» и переименовала производственную площадку, где выпускался Chevrolet Niva, в «Лада Запад Тольятти». 149

Политика Трамп направил дополнительные силы в охваченные преступностью города Президент США Дональд Трамп объявил об отправке дополнительных сил в лице сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности в американских городах. 1

Политика Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. 101

Происшествия Фигурант дела Голунова просит возобновить дело против журналиста Один из полицейских, которых арестовали по делу журналиста Ивана Голунова, предложил возобновить уголовное дело в отношении сотрудника интернет-издания «Медуза». 54

Общество Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. 39

Политика Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2021 год Вашингтон, 22 июля 2020, 00:59 — REGNUM Проект оборонного бюджета на следующий 2021 финансовый год приняла палата представителей Конгресса США, 21 июля сообщается на сайте законодательного органа. 343

Политика ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней, как это было на недавнем плебисците по поправкам к Конституции. 3