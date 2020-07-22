Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов

В среду, 22 июля, Госдума приняла закон о регулировании цифровых финансовых активов. Документ даст возможность с 2021 года проводить сделки с ЦФА, но при этом запретит использовать криптовалюты в качестве средства платежа в России.
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