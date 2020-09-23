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Российская газета
Российская газета

Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%

В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В Минфине ожидают подорожание пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Таким образом, косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м, а в 2022-2023 годах — на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
РИА Новости05:30
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Телеканал 360°

Госдума поддержала повышение на 20% акцизов на обычные и электронные сигареты

Телеканал 360°06:38
РИА Новости

Госдума повысила акцизы на сигареты

РИА Новости05:30
Российская газета

Володин: Повышение акцизов на табак не должно привести к подорожанию сигарет

Российская газета06:39
Lenta.ru

Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Lenta.ru06:07
Дума ТВ

Акцизы на табак будут повышены на 20% с 2021 года

Дума ТВ05:24
ТАСС

Госдума приняла закон о новых ставках акцизов на подакцизные товары до 2023 года

ТАСС06:32
Газета.Ru

В Госдуме одобрили повышение акциза на табак и электронные сигареты

Газета.Ru21 сентября в 10:39

Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
РИА Новости07:14
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречать Навального в России

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как и любой гражданин страны, может въехать в Россию, но устраивать ему встречу не планируется, если он сам не захочет поделиться какой-либо информацией с сотрудниками правоохранительных органов.
Ведомости06:24
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«Роскосмос» сообщил о смене параметров следующей коррекции орбиты МКС

В связи с внеплановой коррекцией орбиты Международной космической станции для уклонения от космического мусора, Центр управления полётами для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17» принял решение об изменении параметров плановой коррекции орбиты МКС 7 октября.
RT на русском05:46
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Сбежавшая из-под конвоя в Ангарске осужденная задержана

Ранее сообщалось, что во вторник в пригороде Ангарска в одном из садовых товариществ пенсионер МВД с сыном обнаружили в своём доме сбежавших из-под конвоя осужденных, 31-летнего местного жителя Сергея Устюгова и его подельницу 24-летнюю Татьяну Никитину.
Интерфакс - Россия04:00
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