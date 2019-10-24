До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты. Теперь документ поступит для рассмотрения в Совфед.

Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

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