Общество

РБКРБКГосдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, гарантирующий работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты. Теперь документ поступит для рассмотрения в Совфед.
Читать в источнике
Комментировать28
Вячеслав Володин
До сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом. С его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 06:55

Подробнее о событии

Госдума сократила селянкам рабочий день

Газета.Ru10:16

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для сельских женщин

Известия06:55

Рабочий день для женщин в селах сократили

Взгляд.ру08:05

Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Lenta.ru07:11

Госдума приняла закон о сокращенной рабочей неделе для женщин в селах

РБК09:19

Часть женщин в России будет работать меньше

URA.Ru06:54

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности

ТАСС06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество

Мутко пригрозил ввести федеральное управление в Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей и пригрозил ввести федеральное управление.
Газета.Ru 10:04
Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Общество

Госдума поддержала закон о горячем питании для младшеклассников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном обеспечении горячего питания для учеников младших классов.
Lenta.ru 10:20
Общество

Forbes назвал самых богатых женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Общество

Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск

Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
RT на русском 07:42
Политика

Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям

Немецкий частный детектив Йозеф Реш отзывает предложение о передаче следователям информации, которую он собрал в ходе собственного расследования катастрофы «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:11
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Шоу-бизнес

37-летняя Екатерина Волкова ждет второго ребенка

Звезда сериала «Воронины» поделилась и подробностями: они с супругом, архитектором Андреем Карповым, ждут девочку.
Wday.ru 05:29
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия

Полиция Великобритании нашла грузовик с 39 телами

iReactor вчера в 06:04
Происшествия

По факту нападения с ножом на школьниц под Курском возбуждено дело

Следователи завели уголовное дело по факту нападения неизвестного мужчины с ножом на двух девятиклассниц в Курской области.
Главный региональный 06:39
Политика

Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Экономика

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 октября выросла до 29,8%

По состоянию на 1 сентября 2019 года при общем объеме рынка в 8,695 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,580 трлн. рублей или 29,7%. По состоянию на 1 октября 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 25,8% или 1,853 трлн. рублей при общем объеме рынка 7,182 трлн. рублей.
Finam.Ru 10:00
Кино

Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин

РИА Новости вчера в 17:15
Единоборства

Макгрегор назвал неизбежным реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор настроен на бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который год назад отвоевал у него титул чемпиона UFC в легком весе.
Инфо24 07:23
Происшествия

В Ярославле отравились участники очередного форума

Год назад в Ярославле на всероссийском форуме Проектория пострадали участники - несколько человек пришлось госпитализировать с пищевым отравлением.
Московский Комсомолец Ярославль 06:59
Экономика

Акции Twitter на предторгах упали на 20%

Акции Twitter на предторгах нью-йоркской фондовой биржи рухнули почти на 20%, сообщает RNS со ссылкой на биржевые данные.
Газета.Ru 08:43
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции, позволяющей ограничить список лиц, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
РИА Новости 22 октября в 09:09
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Здоровье

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Российская газета 10:10
Футбол

Мосгорсуд отклонил апелляцию Малосолова на решение по делу о твите

Московский городской суд отклонил апелляцию болельщика московского ЦСКА журналиста Андрея Малосолова на решение Перовского суда по делу об оскорбительном твите в адрес экс-футболиста столичного "Спартака" Луиса Адриано.
РИА Новости 08:33
Происшествия

Пассажиры опаздывают на рейсы из-за проверки таксистов у Пулкова

Из-за проверок некоторые пассажиры опаздывают на вылет своих рейсов.
МР7.ру 09:39
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Политика

Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

REGNUM 08:55
Армия и оружие

Кремль назвал конечную цель России в Сирии

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о нахождении в Сирии небольшого числа американских военных, Песков подчеркнул, что только российские подразделения находятся на территории САР легитимно по просьбе руководства республики.
Рамблер 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное