Депутаты Государственной думы приняли законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, занимающегося сбором сведений обо всех гражданах России, сообщает Znak.com.В законе предлагается создать единый федеральный информационный регистр из сведений, содержащихся в государственных информационных системах органов государственной власти и соответствующих служб и агентств.

Госдума приняла закон о создании базы данных на всех жителей России

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