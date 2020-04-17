Общество

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфГосдума приняла закон о создании базы данных на всех жителей России

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, занимающегося сбором сведений обо всех гражданах России, сообщает Znak.com.В законе предлагается создать единый федеральный информационный регистр из сведений, содержащихся в государственных информационных системах органов государственной власти и соответствующих служб и агентств.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В России будет сформирован единый ресурс с данными обо всех гражданах

Дума ТВ03:49

В России создадут единый реестр сведений о населении

SM News04:48

Сведения обо всех россиянах предлагают собрать в одном регистре

Парламентская газета04:38

Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином информресурсе со сведениями о россиянах

Агентство Москва03:52

Госдума приняла закон о создании единого регистра с данными обо всех гражданах России

Znak.com04:26

Госдума приняла во втором чтении законопроект о едином регистре сведений о населении РФ

ТАСС03:59

В России создается единый регистр населения

REGNUM03:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
519
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
2,5K
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
1K
Происшествия

В Хакасии задержали исполняющего обязанности замглавы региона

В Абакане 17 апреля задержали и.о. заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова.
RT на русском 23:12
126
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
2,1K
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
619
Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском 22:13
26
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина прикована к постели и продолжает общаться жестами

News.ru 09:54
47
Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 09:59
5
Общество

В мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта.
Ведомости 11:01
508
Политика

Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»

Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
48
Политика

Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
317
Общество

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по делу MH-17

Как сообщает ToDay News Ufa, по результатам многочисленных экспертиз было установлено, что в образцах, взятых с места авиакатастрофы, нашли разный процент легирующих добавок.
ToDay News Ufa 17:34
46
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
838
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
1,1K
Шоу-бизнес

Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»

Территория новостей 04:37
15
Общество

Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса

Газета.Ru 21:25
589
Политика

Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план возвращения Донбасса в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
Lenta.ru 18:40
67
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru 20:51
4
Шоу-бизнес

Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец

Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.
WomanHit.ru 11:48
1
Общество

Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом

Live24 вчера в 07:10
719
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
127
Религия

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 07:13
Политика

Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику по борьбе с коронавирусом.
Piter.tv 07:40
747
Здоровье

Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов

По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru 07:32
754
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
410
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в специальный реестр

Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Витайлий Колесников заявил, что сведение всех официальных данных о человеке в специальный реестр позволит определять доходы каждого домохозяйства.
Парламентская газета 01:40
2,1K
Здоровье

Россияне не доверяют информации блогеров о коронавирусе

По данным экспертов организации, больше половины жителей России не доверяют информации о COVID-19, публикуемой блогерами.
OAnews 12:49
47
Здоровье

Главный врач Англии назвал три смертельно опасных фактора при COVID-19

Преклонный возраст, сопутствующие заболевания и принадлежность к мужскому полу являются факторами, которые повышают риск заражения коронавирусом и смерти от этой инфекции, сообщил главный врач Англии Крис Уитти.
РБК 19:03
68
Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное