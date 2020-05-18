с чего всё началось

Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости". Согласно закону, база будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

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Экономика «Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.

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Общество Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.

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Армия и оружие Минобороны перебросит два мобильных госпиталя на 200 мест в Дагестан Два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест будут переброшены в Дагестан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.