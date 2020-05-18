Общество
Газета.RuГосдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости". Согласно закону, база будет содержать более 30 видов данных о россиянах, в частности ФИО, дату рождения, семейное положение и гражданство.
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В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».Русская народная линия18 мая в 02:08
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Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Заявление градоначальника приводится на его сайте.
Lenta.ru 12:27
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Общество
Источник сообщил, что Кадыров находится в одной из больниц Москвы
Глава Чечни Рамзан Кадыров находится на лечении в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах.
РИА Новости 12:25
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском 07:33
Политика
СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу
Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Экономика
«Газпром» одобрил рекомендацию по дивидендам в размере 30% от прибыли
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды по итогам 2019 года в размере ₽15,24 на акцию, следует из раскрытия на сервере корпоративной информации.
РБК 11:40
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол
РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
РИА Новости 12:17
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия 10:09
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Взгляд.ру 12:26
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Наука
У коронавируса обнаружили три подтипа с разной заразностью
Исследование проводилось в Тасманийском университете в Хобарте В ходе научной работы обнаружилось, что вирус разделился на три отдельных линии, каждая со своим персональным набором мутаций в ключевых генах.
ToDay News Ufa 03:29
Кино
Вышел трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Потоковый сервис Netflix представил трейлер боевика «Старая гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
Культуромания 10:34
Наука
Ученые выяснили историю происхождения гемоглобина
Группа американских и британских специалистов смогла восстановить мутации древних белков, приведших к появлению гемоглобина около 400 млн лет назад у общего предка акулы и человека.
NewInform 09:39
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре этого года, сообщает информационный портал DigiTImes со ссылкой на собственные источники.
NewInform 10:36
Общество
В Воронежской области запущен первый этап выхода из ограничений
Воронеж, 20 мая 2020, 12:21 — REGNUM Первый этап выхода из ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, стартовал в Воронежской области с 20 мая.
REGNUM вчера в 05:21
Армия и оружие
Минобороны перебросит два мобильных госпиталя на 200 мест в Дагестан
Два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест будут переброшены в Дагестан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия 12:17
Общество
Ростуризм назвал сроки выхода туристической отрасли из карантина
Первый этап выхода из карантинных мер по коронавирусу начнется с 1 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
66.ru 19 мая в 23:10