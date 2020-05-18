с чего всё началось

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.

Общество Собянин объяснил порядок работы МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будут работать многофункциональные центры, которые возобновят свою деятельность с 25 мая. 4

Политика МИД отреагировал на выход США из Договора по открытому небу Россия отвергает любые попытки оправдать выход США из Договора по открытому небу некими техническими проблемами.

Общество Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными. 21

Экономика «Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей. 975

Происшествия Российских полицейских задержали за избиение педофила В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.

Политика Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона. 113

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра. 7

Футбол Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД Члены объединения болельщиков московского «Локомотива» United South рассказали о проведении акции в поддержку главного тренера клуба Юрия Семина.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.

Общество Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 7

Политика Сенат США утвердил конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки Сенат США 21 мая одобрил кандидатуру конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки.

Политика Трамп одним твитом оскорбил Китай и Байдена В одном из твитов, которые запостил президент США Дональд Трамп в среду, 20 мая, глава Белого дома оскорбительно отозвался о Китае, обвинив страну в пособничестве «сонному Джо», подразумевая Джо Байдена. 1

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь. 2

Общество Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». 124

Общество Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко высказал мнение о конкуренции в России Главный ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Экономика Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. 66