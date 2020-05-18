Общество

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона
 № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Русская народная линия18 мая в 02:08

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Госдума одобрила создание единого ресурса с данными россиян

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Русская народная линия18 мая в 02:08
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