с чего всё началось

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 255

Политика Гендиректор «Туполева» уйдет в отставку Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в скором времени уйдет со своего поста, рассказал РБК источник в авиапромышленности.

Общество В России отменили выпускные экзамены для девятых классов Выпускные экзамены в девятых классах решено отменить, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Политика Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное. 37

Гаджеты Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым. 35

Политика Киевский суд обязал генпрокурора начать расследование против Байдена Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины расследовать возможное вмешательство в деятельность экс-генпрокурора страны Виктора Шокина со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена. 6

Футбол В белорусском клубе зафиксировано два случая заражения коронавирусом Два случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в белорусском клубе "Торпедо-БелАЗ", сообщает by.tribuna.com.

Общество Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. 57

Экономика ЕР обсудит предложения в национальный план по восстановлению экономики ЕР в свою очередь объявила о создании федеральной рабочей группы по подготовке предложений в национальный план под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака. 5

Шоу-бизнес В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.

Общество Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм. 5,9K

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Происшествия Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 469

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 5

Общество СК запросил у Бельгии информацию о двойном гражданстве Мизулиной Следственный комитет запросил у посольства Бельгии информацию о том, имеет ли член Совета Федерации Елена Мизулина вид на жительство в этой стране. 85

Общество Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. 103

Общество Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант". 537

Общество Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец. 422

Хоккей Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов В возрасте 61 года скончался олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов.

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 314