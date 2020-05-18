Общество

ВедомостиВедомостиГосдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Читать в источнике
Комментировать1,9K
с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона
 № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
Русская народная линия18 мая в 02:08

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

РИА Новости10:54

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о роccиянах

РБК06:49

В России появится единый регистр сведений о гражданах

Известия06:27

В России принят закон о едином регистре сведений о гражданах

Lenta.ru06:35

Ключи от России: кто что получит от регистра населения

REGNUM10:14

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

RT на русском06:12

Может причинить ущерб национальным интересам

Русская народная линия18 мая в 02:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
606
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
516
Общество

В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию

Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
220
Политика

В Москву доставили американские аппараты ИВЛ

В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
75
Авто

«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
147
Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
63
Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
548
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
427
Здоровье

Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию

Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
1
Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
5
Общество

Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
435
Общество

В Краснодарском крае режим ограничений продлили с послаблениями

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении режима ограничений по коронавирусу в регионе до 6 июня, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:56
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
894
Политика

Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
1,1K
Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
3,2K
Общество

Медведев раскритиковал самоизоляцию

Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° 08:27
117
Общество

Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства.
REGNUM 07:40
28
Политика

Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде

Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Газета.Ru 10:45
Здоровье

Мутацию коронавируса назвали причиной новой вспышки эпидемии в Китае

Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19.
Дни.ру вчера в 13:02
61
Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
29
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
22
Общество

Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме

Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
8
Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
2,2K
Происшествия

Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
226
Здоровье

Витамин для борьбы с коронавирусом назвала Малышева

Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева сообщила, что витамин D является отличным способом побороть и защититься от коронавирусной инфекции.
Live24 вчера в 16:06
147
Авто

В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg

Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
32CARS.ru вчера в 15:20
11
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
71
Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22
32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное