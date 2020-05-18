с чего всё началось

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 606

Происшествия В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1» Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины. 516

Политика В Москву доставили американские аппараты ИВЛ В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам. 75

Культура Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая. 548

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.

Общество Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре. 1

Политика СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press. 5

Общество Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции. 435

Общество В Краснодарском крае режим ограничений продлили с послаблениями Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении режима ограничений по коронавирусу в регионе до 6 июня, сообщает "Кубань-24".

Общество Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут» Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены. 894

Политика Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать. 1,1K

Общество Медведев раскритиковал самоизоляцию Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village. 117

Общество Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии «Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства. 28

Политика Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 29

Общество Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными. 8

Здоровье Витамин для борьбы с коронавирусом назвала Малышева Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева сообщила, что витамин D является отличным способом побороть и защититься от коронавирусной инфекции. 147