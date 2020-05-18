Общество
ВедомостиГосдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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с чего всё началось
В настоящем заключении изложены результаты исследования содержания и направленности проекта федерального закона № 759897-7 «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».Русская народная линия18 мая в 02:08
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Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Общество
В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
Политика
В Москву доставили американские аппараты ИВЛ
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам.
BFM.ru 10:21
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35
Общество
В Краснодарском крае режим ограничений продлили с послаблениями
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о продлении режима ограничений по коронавирусу в регионе до 6 июня, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:56
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Политика
Зеленский сообщил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным поднимал вопрос о принадлежности Крыма, однако в России не хотят его обсуждать.
Пятый канал вчера в 09:48
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
Медведев раскритиковал самоизоляцию
Медведева попросили рассказать, что он думает об ограничительных мерах в период изоляции на онлайн-конференции Startup Village.
Телеканал 360° 08:27
Общество
Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии
«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства.
REGNUM 07:40
Политика
Трамп заявил о планах провести саммит G7 в Кэмп-Дэвиде
Президент США Дональд Трамп собирается провести встречу лидеров "большой семерки" в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.
Газета.Ru 10:45
Здоровье
Мутацию коронавируса назвали причиной новой вспышки эпидемии в Китае
Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19.
Дни.ру вчера в 13:02
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Здоровье
Российские врачи оценили рост раковых заболеваний
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Происшествия
Россиянка попала под следствие за фото Гитлера в «Бессмертном полку»
По предварительным данным, 8 мая девушка загрузила на сайт «Бессмертного полка» фотографию Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой.
Lenta.ru 06:22
Здоровье
Витамин для борьбы с коронавирусом назвала Малышева
Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева сообщила, что витамин D является отличным способом побороть и защититься от коронавирусной инфекции.
Live24 вчера в 16:06
Авто
В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg
Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
32CARS.ru вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об изменении баланса сил в Ливии.
Lenta.ru вчера в 14:22