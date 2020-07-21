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Lenta.ru
Lenta.ru

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.В источнике
С чего всё началось
Государственная дума приняла
 в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но и двух или трех дней.
РБК06:48
Подробнее о событии
РИА Новости

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

РИА Новости05:50
RT на русском

Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

RT на русском06:19
Lenta.ru

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Lenta.ru06:15
РБК

Госдума разрешила проводить любые выборы в течение трех дней

РБК06:48
Эхо Москвы

Госдума приняла в третьем чтении закон, допускающий голосование в течение трех дней на выборах и референдумах

Эхо Москвы07:32
URA.Ru

В России изменили правила выборов

URA.Ru06:32
ТАСС

Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

ТАСС05:49
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Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Известиявчера в 13:16
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Белоруссия задолжала Газпрому $273 млн

О задолженности официального Минска 29 мая проинформировал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, сообщив: "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет $ 165 млн 570 тыс. Сразу, как только будет полностью урегулирована задолженность, российская сторона будет готова назначить переговоры по условиям поставки газа с 1 января 2021 года".
REGNUM05:54
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Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета07:31
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