Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.В источнике
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