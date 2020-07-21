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ИнтерфаксЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании
Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. За поправки проголосовала в том числе фракция ЛДПР, которая во время второго чтения воздержалась. Законопроект №47830-6 поддержали 344 депутата, против был 51.
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