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ИнтерфаксИнтерфаксЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах. За поправки проголосовала в том числе фракция ЛДПР, которая во время второго чтения воздержалась. Законопроект №47830-6 поддержали 344 депутата, против был 51.
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с чего всё началось
Государственная дума приняла
 в третьем чтении закон, в соответствии с которым голосование на выборах любого уровня в России сможет проводиться в течение не только одного, но также двух или трех дней.
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