Общество

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения. Согласно поправкам, одобренным во втором чтении, курилки вернутся в виде непрозрачных зон.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Курение в аэропортах снова разрешили

Политика Сегодня06:22

Депутаты одобрили возвращение курилок в транзитные зоны аэропортов

Телеканал 360°06:08

Законопроект о возвращении курилок в аэропорты прошел второе чтение в Госдуме

Агентство Москва10 декабря в 09:10

Госдума приняла закон о возможности оборудования курилок в аэропортах

ТАСС06:03

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Парламентская газета06:01

Госдума приняла закон о «курилках» в аэропортах

REGNUM05:46

Курилки вернут в аэропорты

Дума ТВ05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Общество

Российские компании подписали кодекс этики использования данных

Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Ведомости 04:52
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

РБК 07:17
Армия и оружие

Россию включили в список стран с самым мощным флотом

На первое место журналисты поместили Военно-морские силы (ВМС) США, которые обладают самой большой группировкой военных кораблей в мире — 10 авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подлодки.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

Пропавший в Приморье катер обнаружили у берегов Японии без экипажа

Российская газета вчера в 20:01
Космос

Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Портал Поиск 09 декабря в 15:19
Экономика

Рыбных дел мастер. Как бизнесмен Черненко накормил рыбой Нефтекамск

Пять лет назад Николай Черненко решил открыть свое производство, которое сегодня стало в Нефтекамске одним из главных поставщиков копченой и вяленой рыбы, а также рыбных пресервов.
РИА Новости вчера в 07:17
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Экономика

Госдума наделила Промсвязьбанк статусом опорного банка ОПК

Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК.
РИА Новости 05:41
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

«Я не лох». Порошенко прокомментировал уголовное дело о госизмене

Ранее президент Зеленский, беседуя с добровольцами у линии соприкосновения заявил: «Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!»
Украина.ру 06:13
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru вчера в 20:10
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» одобрило проект дивидендной политики компании в новой редакции, которая предусматривает переход на выплату дивидендов в объеме не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в течение трех лет.
Rambler News Service 06:45
Происшествия

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
BFM.ru 06:50
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости 10 декабря в 20:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Здоровье

Система здравоохранения в Белгородской области не дотянула до лучшей

Белгородской области не удалось проскочить в топ-30, её результат – 34-е место с восемью поощрительными и двумя штрафными баллами.
Бел.Ру 04:59
Политика

В Кремле прокомментировали высылку двух немецких дипломатов

В Кремле надеются, что высылка двух немецких дипломатов из РФ не станет негативным фактором для дальнейшего конструктивного диалога с ФРГ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:05
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
ТАСС 06:21
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Росбалт 04:58
Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
RT на русском 07:02
Политика

В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
Общество

Россиян предупредили о нашествии «супертараканов»

В помещении развелись тараканы, клопы и мыши.
Lenta.ru 05:22
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное