Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения. Согласно поправкам, одобренным во втором чтении, курилки вернутся в виде непрозрачных зон.

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

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