с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года. Работодатель сможет формировать информацию о трудовой деятельности в цифровом виде и хранить ее на ресурсах Пенсионного фонда.

Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

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