Общество
КоммерсантъГосдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года. Работодатель сможет формировать информацию о трудовой деятельности в цифровом виде и хранить ее на ресурсах Пенсионного фонда.
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Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.
— Вячеслав Володин, российский политикТелеканал 360° 07:30
с чего всё началось
Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки.Государственная Дума РФ05:15
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Епифанова призвала обеспечить безопасность информационной базы данных о работниках
Парламентская газета08:32
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