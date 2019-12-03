с чего всё началось

Изменения затронут 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек. Соответствующие документы опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Транспорт В России резко выросло число ДТП с такси Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

Происшествия Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика Путин назвал устаревшими стереотипы мышления НАТО «Блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений в условиях быстро, стремительно меняющихся условий современного мира», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Авто «АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada Программа «Trade-In» позволяет получить скидку от 20 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 40 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 000 рублей при покупке LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.

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Кино Опубликован первый трейлер «Черной вдовы» Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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Транспорт Проезд в московском метро подорожает По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.

Политика Глава МИД Украины считает, что страна становится «токсичной» в США Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось".