Общество

КарелинформКарелинформГосдума приняла закон о выплате денежного довольствия призывникам

В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам. Её размер составит две тысячи рублей.
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