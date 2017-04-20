В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам. Её размер составит две тысячи рублей.

Общество Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Гаджеты В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Экономика Часть россиян перестала платить по ипотеке Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.

Политика Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.

Политика Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.

Политика США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями 4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.

Здоровье В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.