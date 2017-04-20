Общество
КарелинформГосдума приняла закон о выплате денежного довольствия призывникам
В четверг, 13 февраля, Государственная дума приняла законопроект, который вводит на территории страны выплаты денежного довольствия призывникам. Её размер составит две тысячи рублей.
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Общество
Мосгорсуд признал законным условный приговор Егору Жукову
Мосгорсуд оставил в силе условный приговор осуждённому за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.
Авто
Названа дата продаж модели Skoda Karoq в РФ
Новый кроссовер Skoda Karoq появится в российских автосалонах в четвертом квартале 2020 года.
Футбол
Дюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛ
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гаджеты
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем
Гаджеты
В Россию приехал планшет MediaPad M6 от Huawei
Китайский техногигант Huawei привез в Россию свой новый планшет с большим экраном (10,8 дюйма) и емкой батареей на 7,5 тысячи мАч, которой хватит на 11 часов видеопросмотра вкачестве HD.
Политика
Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Экономика
Часть россиян перестала платить по ипотеке
Как сообщается на сайте коллекторского агентства "Долговой консультант", больше половины россиян перестали исправно выплачивать ипотечные платежи, что в конечном итоге приведет к изъятию квартир банками.
Биатлон
Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Политика
Казахстанский министр заявил о наркозависимости внука Назарбаева
Ранее порталы «КазТАГ» и Vlast.kz заявили, что сообщивший в Facebook о просьбе к властям Великобритании получить политическое убежище Айсултан Ракхат является внуком первого президента Казахстана.
Политика
США ввели санкции против трех российских предприятий
Речь идет о санкциях против "иностранных лиц и предприятий", которые, по мнению Вашингтона, нарушают американское законодательство.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Гражданина Германии арестовали за нарушение эмбарго в отношении России
Среди прочего Брюссель ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и ограничил экспорт товаров двойного назначения, которые предназначены для военного использования в России.
Происшествия
Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
Футбол
«Зенит» попал в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира
ФК «Зенит» попал в топ-100 самых финансово стабильных клубов мира, составленный британской компанией Soccerex.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
4 ноября Трамп заявил журналистам, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и некоторыми другими возможными игроками новый договор по контролю над вооружениями.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери
Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Армия и оружие
Начальник генштаба ВС РФ обсудил Идлиб с турецким коллегой
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.