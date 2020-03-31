Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваГосдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Депутат пояснил, что «если этот закон вступил бы в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тысячи рублей, то есть доход в виде 62,5 тысяч рублей не облагается налогом, а налогом в 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму».
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«Без всяких обиняков». В Госдуме пояснили, как будет взиматься налог с дохода от депозитов

BFM.ru18:57

Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

Российская газета10:59

Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму

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Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

РИА Новости06:14

Госдума приняла закон о взимании налогов с процентов по вкладам

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Госдума приняла закон о налогообложении процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

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Совфед одобрил закон о налоге на проценты со вкладов свыше 1 млн рублей

Коммерсантъ10:27
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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РБК 14:51
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В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Политика

В США ждут самолет с медоборудованием из России уже 1 апреля

В Белом доме ожидают, что самолет с медицинским оборудованием из России прибудет в Соединенные Штаты уже в среду, 1 апреля.
Комсомольская правда 20:29
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Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Политика

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
Общество

В США за сутки от коронавируса скончалось рекордное количество человек

В Соединенных Штатах за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали не менее 770 человек.
ТК Звезда 18:37
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

В Забайкалье ввели режим полной самоизоляции

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел режим полной самоизоляции для жителей региона из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе губернатора.
РИА Новости 02:30
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
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Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru 11:14
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru вчера в 12:57
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Футбол

Ван Дейк назвал Месси самым сложным соперником

Спорт-Экспресс 16:43
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

МИД Венесуэлы раскритиковал и отверг предложение госсекретаря США Майка Помпео создать в стране временное правительство и провести выборы ради последующей отмены санкций, следует из заявления главы ведомства Хорхе Арреасы.
РИА Новости 15:43
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals в Северо-Западной Европе опустилась до $13 за баррель — по сравнению с 27 марта этот показатель в абсолютном исчислении снизился еще на $3,2. Об этом сообщает агентство Argus Media во вторник, 31 марта.
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Шоу-бизнес

Лолита рассказала о нападении на свою мать в Киеве из-за русской речи

Певица Лолита Милявская рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что на ее мать напали в Киеве из-за русской речи.
РИА Новости 19:49
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Экономика

В Госдуме предлагают выплаты безработным и пенсионерам

Москва, 31 марта 2020, 09:42 — REGNUM На фоне коронавируса депутаты фракции «Справедливая Россия» намерены внести в Госдуму законопроекты, направленные на поддержку безработных, работающих сдельно, а также пенсионеров, чьи выплаты сейчас составляют менее двух МРОТ в месяц.
REGNUM 02:42
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском 04:30
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
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