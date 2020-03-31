Коронавирус
Говорит МоскваГосдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентных доходов по вкладам
Депутат пояснил, что «если этот закон вступил бы в силу сегодня, то в данном случае этот вычет составлял бы 62,5 тысячи рублей, то есть доход в виде 62,5 тысяч рублей не облагается налогом, а налогом в 13% облагаются только те доходы по вкладам, которые превышают эту сумму».
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Законопроект о налогах на проценты по вкладам выше 1 млн руб. внесен в Госдуму
Интерфаксвчера в 14:17
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