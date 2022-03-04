ИнтерфаксГосдума приняла закон об амнистии капиталов с 14 марта 2022 годаГосдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о проведении четвертого этапа амнистии капиталов, свидетельствуют данные базы ГД.КоммерсантъСовет Федерации на заседании 4 марта одобрил закон о проведении в России с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года амнистии капиталов.Российская газетаК параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.РИА НовостиАмнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой, административной ответственности за определенные противоправные деяния.ФинмаркетЧитать далееСвернутьКоммерсантъКоммерсантъРоссийская газетаREGNUMЖурналистская правдаRT на русскомАлтапрессStolica58.ruСенатИнформВечерняя МоскваИзвестияДума ТВИА Красная ВеснаТК ЗвездаГазета.RuНовые ИзвестияАМИТЕЛLife.ruПодробнее о событииСовфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала в РоссииNews.ruвчера в 08:19Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капиталаМосковский Комсомолецвчера в 05:27Совфед одобрил закон о четвертой волне амнистии капиталовREGNUMвчера в 07:24Госдума приняла закон об амнистии капиталов с 14 марта 2022 годаИнтерфаксвчера в 04:52Правительство внесло в Думу проект четвертого этапа амнистии капиталовРБК2 марта в 20:13Кабмин внес в Думу законопроект о четвертом этапе амнистии капиталовРЕН ТВ2 марта в 19:11Правительство России внесло в Госдуму законопроект о проведении 4 этапа амнистии капиталовLenta.ru2 марта в 19:09Показать ещёОценить127Поделиться