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Госдума приняла закон об амнистии капиталов с 14 марта 2022 года

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о проведении четвертого этапа амнистии капиталов, свидетельствуют данные базы
 ГД.
Коммерсантъ
Совет Федерации на заседании 4 марта одобрил закон о проведении в России с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года амнистии капиталов.
Российская газета
К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, а также не только ценных бумаг, но и других финансовых активов.
РИА Новости
Амнистия капиталов предполагает освобождение от уголовной, налоговой, административной ответственности за определенные противоправные деяния.
Финмаркет

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Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала в России
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Госдума приняла закон о новом этапе амнистии капитала
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Совфед одобрил закон о четвертой волне амнистии капиталов
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Госдума приняла закон об амнистии капиталов с 14 марта 2022 года
Интерфаксвчера в 04:52
Правительство внесло в Думу проект четвертого этапа амнистии капиталов
РБК2 марта в 20:13
Кабмин внес в Думу законопроект о четвертом этапе амнистии капиталов
РЕН ТВ2 марта в 19:11
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