Будьте в Плюсе

Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума России одобрила в третьем чтении закон, согласно которому пенсии будут повышены на 8,6% с 1 января 2022 года.
Коммерсантъ
«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РБК
После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей.
Финмаркет
В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.
RT на русском

Подробнее о событии

Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
РИА Новостивчера в 05:02
Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% во втором и третьем чтениях
Известиявчера в 07:11
Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6 процента
Парламентская газетавчера в 05:09
Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции
Государственная Дума РФвчера в 04:59
Госдума единогласно приняла документ об индексации пенсий на 8,6%
Аргументы и Фактывчера в 05:07
В Госдуме объяснили индексацию пенсий на 8,6%
REGNUMвчера в 06:21
Госдума проголосовала за индексацию пенсий на 8,6%
Глас Народавчера в 05:04

Интересное

Песков: Путин и Собянин не обсуждали введение локдауна в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин не обсуждали введение локдауна в столице.
Lenta.ru04:46

Песков: в Кремле не верят неподтвержденной информации о похищении жены экс-судьи ВС Чечни

Информация о похищении жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой является «фантастической историей», но в Кремле предпочитают не верить неподтвержденным сообщениям.
РБК05:03

Вице-канцлер Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию при отказе ЕС одобрить «Северный поток -2»

В Германии отказались платить компенсацию в случае неодобрения ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru02:14

На Урале смягчили приговор виновнику смертельного ДТП, подделавшему тест

Сегодня Свердловский областной суд изменил приговор и назначил ему наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы плюс лишение прав на три года.
Российская газета04:17
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

РИА Новости: Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Наталья Поклонская, ранее отказавшаяся от должности посла в Кабо-Верде, может занять пост заместителя главы Россотрудничества, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
RT на русском02:56

За сутки в России выявили 49 513 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 49 513 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
RT на русском04:46

Песков призвал не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на такой теме.
Российская газета05:00

Hitman III официально выпустили в Steam вместе с началом второго года поддержки игры

Кроме выхода проекта в Steam, в Hitman III начинается второй год поддержки контентом, о котором ранее заявляли создатели игры.
FBM.ru00:39

В Иркутске арестовали мужчину, обвиняемого в похищении ребенка

В Иркутске арестовали мужчину, обвиняемого в похищении шестилетнего мальчика, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.
ТАСС03:05

В Женеве началась встреча Лаврова и Блинкена

Переговоры между главами дипломатическим ведомств России и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном начались в Женеве.
Коммерсантъ05:06