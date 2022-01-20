КоммерсантъГосдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%Госдума России одобрила в третьем чтении закон, согласно которому пенсии будут повышены на 8,6% с 1 января 2022 года.Коммерсантъ«Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.РБКПосле индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей.ФинмаркетВ Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.RT на русскомЧитать далееСвернутьЛенТВ24ЛенТВ24Первый каналSmotrim.ruМоя Москва.онлайнИзвестияМосква 24Мой БрянскГородовойPiter.tvДума ТВРЕН ТВТВ ЦентрDaily MoscowФАНПовестка дняЗолотой РогЯкутия DailyTverigrad.ruInfopro54Караван ЯрмаркаКомсомольская правдаОрловские новостиАрхангельск - город воинской славыБрянские новостиЦарьградМенделеевские новостиБашинформЦентральная Служба НовостейПолитРоссияПервый областнойREGNUMИА КамчаткаПолитическая ЭкспертизаАлтапрессПодробнее о событииГосдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 годаРИА Новостивчера в 05:02Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% во втором и третьем чтенияхИзвестиявчера в 07:11Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6 процентаПарламентская газетавчера в 05:09Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляцииГосударственная Дума РФвчера в 04:59Госдума единогласно приняла документ об индексации пенсий на 8,6%Аргументы и Фактывчера в 05:07В Госдуме объяснили индексацию пенсий на 8,6%REGNUMвчера в 06:21Госдума проголосовала за индексацию пенсий на 8,6%Глас Народавчера в 05:04Показать ещёОценить1,8KПоделиться