Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дал свой прогноз на грядущий объединительный поединок с временным обладателем пояса чемпиона Сирилом Ганом, против которого он проведет бой в главном событии турнира UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января.
Люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, насильно увезли из Нижнего Новгорода супругу федерального судьи Сайди Янгулбаева — отца правозащитника Абубакара Янгулбаева, ранее заявившего об исчезновении своих родственников в Чечне.
Прибывший на планету Марс в 2012 году марсоход Curiosity обнаружил необычную химическую смесь с содержанием углерода, данное исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, об этом 19 января сообщает PNAS.