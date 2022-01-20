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Госдума приняла закон об индексации пенсий на 8,6%

Госдума России одобрила в третьем чтении закон, согласно которому пенсии будут повышены на 8,6% с 1 января 2022 года.
Коммерсантъ
После индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей.
Финмаркет
12 января президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%, по уровню инфляции.
Коммерсантъ
Общий объем расходов на индексацию в 2022 году с учетом повышенной индексации, по данным Минфина, составит 549,7 млрд рублей.
Финмаркет

Подробнее о событии

В Госдуме приняли закон об индексации выплат пенсионерам в РФ на 8,6%
Banki Loans12:12
Госдума проголосовала за индексацию пенсий на 8,6%
Глас Народа05:04
Госдума приняла закон о повышении пенсий на 8,6% во втором и третьем чтениях
РБК05:13
Госдума единогласно приняла поправку об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
РИА Новости05:02
Госдума утвердила индексацию пенсий на 8,6% в 2022 году
RT на русском07:29
Пенсии в России будут проиндексированы выше уровня инфляции
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