Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну дал свой прогноз на грядущий объединительный поединок с временным обладателем пояса чемпиона Сирилом Ганом, против которого он проведет бой в главном событии турнира UFC 270, который пройдет в ночь на 23 января.