Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.
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В законе
 предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября

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Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

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Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны - 3 сентября

Интерфакс - Россия06:48

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Парламентская газета06:31
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Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad

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Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
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Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

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В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
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Общество

В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта

С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
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