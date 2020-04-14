Политика
РИА НовостиГосдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.
Читать в источнике
Оценить2,6K
с чего всё началось
В законе предложено установить день воинской славы России «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».Государственная Дума РФ06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
Государственная Дума РФ06:11
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Общество
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркетах
Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
BFM.ru 07:09
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Транспорт
Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов
Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:23
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
На Кубани проверят скандальное видео с мировым судьей
Квалификационная коллегия судей Кубани начала проверку из-за опубликованного в You-Tube скандального видео с мировым судьей.
Газета.Ru 08:52
Гаджеты
Bloomberg: новый iPhone получит дизайн от iPad
Газета.Ru 06:21
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 08:26
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Общество
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина.
Российская газета 03:37
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости вчера в 14:21
Общество
Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Общество
Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками
Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие
В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
Гаджеты
MindFactory: в первом квартале лидерами продаж были GeForce RTX 2070 SUPER и Radeon RX 5700 XT
Популярный немецкий интернет-магазин MindFactory открыто публикует статистику по локальному рынку не только для центральных процессоров, но и для видеокарт.
3DNews 05:03
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Политика
МИД Казахстана выразил протест Китаю по поводу статьи в китайских СМИ
Протест по поводу статьи, опубликованной на китайском сайте www.sohu.com, в которой сказано о геополитических поползновениях Китая в адрес Казахстана, выразили в Министерстве иностранных дел Казахстана на встрече с послом КНР Чжан Сяо, сообщается 14 апреля на сайте МИД Казахстана.
ИА Красная Весна 07:44
Экономика
Путин: резко упало число новых ипотечных кредитов
Президент Владимир Путин сообщил, что в российских банках в начале апреля резко упало число вновь выданных ипотечных кредитов.
Московский Комсомолец 08:44
Общество
Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
Экономика
ГП проверит, как букмекеры попали в приоритетный список господдержки
Ранее стало известно, что букмекерская компания "Фонбет" попала в список системообразующих предприятий.
Газета.Ru 08:31
Общество
В Крыму запретили выходить на улицу без паспорта
С 15 апреля в Крыму за нарушение режима самоизоляции начнут выписывать штрафы.
ForPost 05:18