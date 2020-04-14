с чего всё началось

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 34

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Транспорт Водителей такси, не проверяющих пропуск, отключат от агрегаторов Водителей такси в Москве, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 16

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 105

Общество Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для россиян, которые находятся в режиме самоизоляции или карантина. 197

Общество Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего. 501

Общество Правительство временно сняло ограничение на торговлю масками Третьего апреля был выбран единый поставщик этой продукции ("Росхимзащита"), а также вводились ограничения на оптовую и розничную торговлю этими и некоторыми другими медицинскими изделиями: марлей, бахилами, халатами и защитными комплектами. 3,7K

Политика МИД Казахстана выразил протест Китаю по поводу статьи в китайских СМИ Протест по поводу статьи, опубликованной на китайском сайте www.sohu.com, в которой сказано о геополитических поползновениях Китая в адрес Казахстана, выразили в Министерстве иностранных дел Казахстана на встрече с послом КНР Чжан Сяо, сообщается 14 апреля на сайте МИД Казахстана.

Экономика Путин: резко упало число новых ипотечных кредитов Президент Владимир Путин сообщил, что в российских банках в начале апреля резко упало число вновь выданных ипотечных кредитов. 40