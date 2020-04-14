Политика
РИА НовостиГосдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.
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В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны
Государственная Дума РФ06:11
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Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Хоккей
Игорь Григоренко об Умарке: «Если кто-то занимается фигней, я имею право высказаться. Я за „Салават Юлаев“ с самых низов»
Игорь Григоренко в прямом эфире в инстаграм рассказал об отношении к Умарку, общении с Александром Радуловым и тренерской деятельности в «Салавате».
Горобзор.ру 00:00
Политика
Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Общество
ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Транспорт
В Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей
Ранее аналогичное предупреждение выпустила полиция Москвы.
РБК 07:57
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
Общество
В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Игры
В Сеть попали концепт-арты отменённых игр WB Games Montreal по мотивам «Супермена» и «Отряда самоубийц»
3DNews 05:59
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
Религия
Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома
По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43
Энергетика
Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России
При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Общество
Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции
Российская газета 03:37
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
Политика
Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы
Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Авто
В Великобритании продают праворульную «Волгу» за 3,7 миллиона рублей
За одну из редчайших модификаций «Волги» просят 40 000 фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).
Журнал Авто.ру вчера в 11:07
Происшествия
В Ростовской области выявили еще 20 заболевших коронавирусом за сутки
По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
Общество
Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками
Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Происшествия
В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек
Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
Здоровье
В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому
Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
ФедералПресс 06:25
Экономика
Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий
Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29