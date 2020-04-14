Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.
Читать в источнике
Комментировать410

Подробнее о событии

Госдума окончательно одобрила закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со второго на третье сентября

Эхо Москвы08:00

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Lenta.ru06:39

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны - 3 сентября

Интерфакс - Россия06:48

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

ТАСС06:26

В России появится новая памятная дата — День окончания Второй мировой войны

Государственная Дума РФ06:11

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Российская газета06:28

Днём воинской славы в России станет 3 сентября

Парламентская газета06:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
1,6K
Хоккей

Игорь Григоренко об Умарке: «Если кто-то занимается фигней, я имею право высказаться. Я за „Салават Юлаев“ с самых низов»

Игорь Григоренко в прямом эфире в инстаграм рассказал об отношении к Умарку, общении с Александром Радуловым и тренерской деятельности в «Салавате».
Горобзор.ру 00:00
Политика

Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБ.
РИА Новости 07:54
Общество

ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.
Lenta.ru 07:29
Транспорт

В Подмосковье с 15 апреля начнут проверять пропуска у всех водителей

Ранее аналогичное предупреждение выпустила полиция Москвы.
РБК 07:57
2
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
1,3K
Общество

В ВОЗ заявили, что пик заражения коронавирусом еще не пройден

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что пик заражения коронавирусом еще не пройден, поскольку абсолютное большинство случаев заражений приходится на Европу и США.
АБН 07:24
2
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
21
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
221
Игры

В Сеть попали концепт-арты отменённых игр WB Games Montreal по мотивам «Супермена» и «Отряда самоубийц»

3DNews 05:59
Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Курс евро снизился почти на 18 копеек и оказался на отметке 80,15 рубля (ранее в ходе сессии опускался ниже 80 рублей), свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:48
80
Религия

Верующим разрешили освящать пасхальные куличи дома

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх дома, — говорится в сообщении.
News.ru 03:43
38
Энергетика

Глава «Газпром нефти» считает сделку ОПЕК+ необходимой для России

При снижении спроса на нефть на мировом рынке единственной эффективной стратегией является регулируемое снижение производства, поэтому сделка ОПЕК+ была необходима и выгодна для России.
Российская газета 03:04
185
Общество

В Москве 55 нарушителей карантина оштрафовали на 220 тыс. рублей

Известия 07:19
267
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
115
Общество

Открылась вакансия на должность председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей РФ открыла вакансию на должность председателя Мосгорсуда.
BFM.ru 07:01
2
Общество

Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начало расти заражение коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
1,2K
Здоровье

Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов

Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru вчера в 13:17
1K
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал советы по питанию во время самоизоляции

Российская газета 03:37
194
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
513
Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве оформили 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу.
Газета.Ru 06:13
966
Политика

Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы

Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 05:17
7
Общество

Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
317
Авто

В Великобритании продают праворульную «Волгу» за 3,7 миллиона рублей

За одну из редчайших модификаций «Волги» просят 40 000 фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).
Журнал Авто.ру вчера в 11:07
2
Происшествия

В Ростовской области выявили еще 20 заболевших коронавирусом за сутки

По данным федерального оперштаба, 14 апреля в Ростовской области зарегистрировано 20 новых больных коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:50
39
Общество

Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками

Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
3,6K
Происшествия

В Орловской области коронавирус выявили ещё у семи человек

Орел, 14 апреля 2020, 11:15 — REGNUM Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM 14 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:15
11
Здоровье

В Минздраве объяснили, как лечат пациентов с коронавирусом на дому

Если болезнь протекает в легкой форме, то пациента оставляют лечиться на дому, где ему комфортнее, пишет РИА Новости.
ФедералПресс 06:25
6
Экономика

Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.
Интерфакс 06:29
130
Как работают Яндекс.Новости?
Главное