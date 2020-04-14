Государственная дума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, день воинской славы переносится со 2 на 3 сентября.

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

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