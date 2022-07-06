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Госдума приняла закон об ограничении применения налоговых льгот для IT-отрасли

Госдума приняла закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.
РИА Новости
В части снижения налоговой нагрузки на компании, создающие и использующие российское ПО, закон предоставляет организациям право с 2023 года применять при расчете сумм амортизации специальный повышенный коэффициент, который не может быть больше трех.
РИА Новости
Новые нормы призваны сбалансировать подход как к развитию IT-отрасли, так и к доходам российских субъектов.
Экономика сегодня
Мера затронет исключительные права на базы данных и программы для ЭВМ (включенные в единый реестр российских программ), а также амортизируемые основные средства (включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции).
РИА Новости

Подробнее о событии

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