Госдума приняла закон, уточняющий условия предоставления налоговых льгот в IT отрасли, который исключает возможность применения льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для высокорентабельного IT-бизнеса.
В части снижения налоговой нагрузки на компании, создающие и использующие российское ПО, закон предоставляет организациям право с 2023 года применять при расчете сумм амортизации специальный повышенный коэффициент, который не может быть больше трех.
Мера затронет исключительные права на базы данных и программы для ЭВМ (включенные в единый реестр российских программ), а также амортизируемые основные средства (включенные в единый реестр российской радиоэлектронной продукции).
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД и экс-главы петербургского ведомства Сергея Умнова и других высокопоставленных сотрудников городской полиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.
Мировой судья московского района Крылатское прекратил производство по иску о расторжении брака между бизнесменом Алишером Усмановым и главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.