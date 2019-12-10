с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Политика Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.

Общество Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.

Культура Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Общество Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Транспорт В России утверждена программа ремонта мостов Российская правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах до 2035 года.

Технологии Разработан метод спасения осетра от браконьеров Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.

Космос Отечественной космонавтике исполняется 60 лет Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".