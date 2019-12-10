Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Как пишет РИА Новости, бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни после плановой операции на сердце.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
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Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе
Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
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Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
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Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое».
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждался вопрос газа.
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Исследователи Сибирского федерального института смогли создать уникальный метод, который позволит специалистам точно отличить икру и филе осетровых рыб, выращенных в специальных резервуарах от их диких сородичей, что позволит значительно сократить количество незаконно вылавливаемой рыбы в озерах РФ.
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после вылета петербургского клуба из еврокубков заявил о необходимости реформирования футбола в России.
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Отечественной космонавтике исполняется 60 лет
Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".
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Ученые выяснили, что помогает восстановить печень после принятия алкоголя.
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Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
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Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.