Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.

с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Политика Путин прокомментировал переговоры с Зеленским Во время саммита глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Здоровье Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Кино В Менделеевске показали фильм «Ржев» Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.

Футбол «Наполи» отправил в отставку Анчелотти Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

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