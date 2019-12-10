Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФ05:25

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:42

Эксперт оценил финансовый ущерб от отмены «банковского роуминга»

Известия09:50

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37

Россиянам разрешили экономить на банковских переводах

Lenta.ru06:24

Госдума отменила банковский роуминг

RT на русском11:59

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новости05:29

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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РБК 17:37
Политика

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В Менделеевске показали фильм «Ржев»

Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.
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В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
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РБК 20:18
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Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
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Минпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за нового ГОСТа

SpeedMe вчера в 22:05
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Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
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«Наполи» отправил в отставку Анчелотти

Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
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Газета.Ru вчера в 23:45
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Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3

Inc-news.ru 14:13
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru 10:37
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Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
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Политика

Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана

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Космос

Итоги года: десять главных событий в науке

Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
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Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
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Общество

Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой

Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60%.
РИА Новости 19:23
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой

Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
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Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

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«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств

Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
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Армия и оружие

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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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