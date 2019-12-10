Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФ05:25
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Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Политика
Лавров пообещал запустить «Северный поток-2» независимо от санкций США
Строительство российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не будет остановлено в связи с введением санкций США.
Политика
Путин пообещал подумать над идеей сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением сделать 31 декабря выходным днем.
Шоу-бизнес
Бондарчук официально разводится с женой
Слухи о расставании сына Фёдора Бондарчука Сергея с женой Татой получили подтверждение.
Политика
Путин прокомментировал переговоры с Зеленским
Во время саммита глава России Владимир Путин провел встречи с лидерами Франции и Германии, а затем и с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Тарас Петренко / Известия Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что у представителей компании "Газпром" есть "нестандартные козыри" на грядущих переговорах о продлении соглашения о транзите газа.
Здоровье
Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине
Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Кино
В Менделеевске показали фильм «Ржев»
Вырученные средства перечислят ветеранам, воевавшим в горячих точках. «Ржев» вместе с горожанами зрелого возраста посмотрели и школьники.
Наука
В Китае родились гибриды обезьян и свиней
В Китае родились первые в мире гибриды обезьян и свиней.
Происшествия
Россияне не пострадали при стрельбе в Нью-Джерси
Генконсульство России в Нью-Йорке не получало данных о россиянах, пострадавших во время стрельбы в Джерси-сити.
Армия и оружие
В США заявили о необходимости довести количество кораблей ВМС до 355
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
Авто
Минпромторг опроверг рост цен на автомобили из-за нового ГОСТа
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Шоу-бизнес
Азиза озвучила причину смерти Юлии Началовой
Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже девять месяцев, подсчитали журналисты Дни.ру.
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Политика
Лавров рассказал о вызывающем поведении обвиняемого в шпионаже Уилана
Гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, ведет себя «вызывающе», угрожая сотрудникам ФСИН.
Космос
Итоги года: десять главных событий в науке
Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
Политика
Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing
В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
Общество
Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
Чаще всего граждане, как показало исследование, сталкиваются с неравенством и несправедливостью из-за разницы в доходах, такой вариант выбрали 60%.
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Футбол
Семак не считает вылет «Зенита» из еврокубков катастрофой
Главный тренер петербургского «Зенита» заявил, что команда проиграла лиссабонской «Бенфике» из-за собственных ошибок.
Экономика
«Ъ»: «Арктик СПГ - 2» может привлечь $8 млрд кредитных средств
Акционеры проекта "Новатэка" "Арктик СПГ - 2" планируют привлечь $8 млрд внешнего финансирования в иностранных банках.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Спорт