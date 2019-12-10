Экономика
RT на русскомСовет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга
Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон о запрете так называемого банковского роуминга — взимания с клиентов повышенной комиссии за перевод средств между счетами, открытыми в разных структурных подразделениях одного и того же банка.РБК10 декабря в 07:37
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