с чего всё началось

Совет Федерации одобрил законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

Происшествия Главу «Метростроя» арестовали в Петербурге по делу о растрате Главу ОАО «Метрострой» Николая Александрова заключили под стражу в Санкт-Петербурге по делу о присвоении и растрате при строительстве продолжения пятой линии метро.

Общество Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.

Интернет В России выявили опасность подключения к бесплатному Wi-Fi При использовании бесплатных общественных Wi-Fi-сетей злоумышленники похищают пароли от аккаунтов и даже данные о платежах россиян, говорится в исследовании антивирусной компании ESET.

Происшествия Умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай На 30-м году жизни умер издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай. Об этом сообщается на странице издания в фейсбуке.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Политика День Конституции отмечают в России Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.

Политика МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД для того, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.

Общество Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.

Политика Словакия приготовилась к кризису поставок газа через Украину Прекращение поставок газа в Словакию через территорию Украины является вполне возможным, Братислава готовится к такому сценарию, заявил заявил министр экономики страны Петер Жига.