Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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