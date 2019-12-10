Экономика
RT на русскомГосдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФвчера в 05:25
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