Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Депутаты Государственной думы приняли
 в третьем, окончательном, чтении закон о запрете так называемого банковского роуминга — взимания с клиентов повышенной комиссии за перевод средств между счетами, открытыми в разных структурных подразделениях одного и того же банка.
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