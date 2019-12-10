Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФвчера в 05:25
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Музыка
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
По данным агентства, кроме конфликта в Сирии, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
Политика
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне
Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Политика
Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона
Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Хоккей
Овечкин признался, что любит Америку
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Политика
Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече «нормандской четверки»
Украина подготовит предложения по изменению минских соглашений до следующей встречи в "нормандском формате", которая запланирована на март 2020 года.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского
Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Футбол
Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018
В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Армия и оружие
Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году
Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Наука
«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах
В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
Армия и оружие
В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки
В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Здоровье
Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь
К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
Финансы
На Украине рекордно обвалился доллар. Что будет дальше?
Текущий курс Национального банка Украины составляет 23,69 гривны за доллар (63,34 рубля), хотя год назад за доллар давали 27,82 гривны.
Футбол
Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе
Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
Общество
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Общество
Нобелевские премии вручили в Стокгольме
В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
Происшествия
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен
Пожарные полностью потушили крупное возгорание на территории завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак
Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Спорт
Глава НОК Британии призывает к жестким санкциям против России
Президент Национального олимпийского комитета Великобритании Хью Робертсон считает, что по отношению к России необходимо применить серьезные санкции.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров
В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.