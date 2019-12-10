Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать87
с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
Государственная Дума РФвчера в 05:25

Подробнее о событии

Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

ТАСС05:31

Закон об отмене банковского роуминга одобрили сенаторы

Телеканал 360°06:29

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Москва 2405:41

Совет федерации одобрил отмену комиссий за банковский роуминг

Коммерсантъ07:20

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:47

Сенаторы одобрили закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:36

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБКвчера в 07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Discover24 01:46
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

По данным агентства, кроме конфликта в Сирии, Эрдоган и Путин обсудили также ситуацию в Ливии.
РБК 13:41
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Политика

Сближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Интерфакс 11:59
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 07:50
Хоккей

Овечкин признался, что любит Америку

RT на русском 11:52
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Политика

Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече «нормандской четверки»

Украина подготовит предложения по изменению минских соглашений до следующей встречи в "нормандском формате", которая запланирована на март 2020 года.
ТАСС 13:45
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru 10:32
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Футбол

Минюст США: Путин признал подкуп ФИФА ради ЧМ-2018

В документе содержится информация из отчета британского разведчика Кристофера Стила, в котором говорится о подкупе ФИФА во время выборов страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Pravda.Ru вчера в 09:56
Армия и оружие

Армию России пополнили 50 тысяч контрактников в 2019 году

Службу по контракту выбрало более 14 тысяч молодых офицеров в 2019 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Николай Панков.
Политическая Экспертиза 09:11
Наука

«ДНК вещей» поможет хранить информацию в повседневных предметах

В результате экспериментов исследователи пришли к выводу, что в объекты придется внедрять искусственное ДНК, где есть данные о 3D-печати.
МедиаПоток 12:42
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец 01:56
Здоровье

Врачи проводят Шестуну интенсивную терапию, чтобы спасти его жизнь

К бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, находящемуся на голодовке, применяются меры интенсивной терапии, не включающие в себя принудительное питание, сообщает пресс-бюро ФСИН.
РИА Новости 09:22
Финансы

На Украине рекордно обвалился доллар. Что будет дальше?

Текущий курс Национального банка Украины составляет 23,69 гривны за доллар (63,34 рубля), хотя год назад за доллар давали 27,82 гривны.
Украина.ру 09:53
Футбол

Гендиректор «Зенита»: если в РПЛ нет конкуренции, на уровне клубов Европы трудно

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что из-за отсутствия конкуренции в чемпионате страны команде трудно успешно выступать в Европе.
Чемпионат 11:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Общество

Сотовые операторы объединятся для запуска 5G

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Коммерсантъ 11:59
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
Общество

Нобелевские премии вручили в Стокгольме

В филармонии Стокгольма состоялось официальное вручение Нобелевских премий.
News.ru вчера в 13:20
Происшествия

Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен

Пожарные полностью потушили крупное возгорание на территории завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
Российская газета 12:11
Шоу-бизнес

Помолодевшую Бабкину в новом образе сравнили с Пугачевой и Лорак

Фанаты сравнили Надежду Бабкину с Аллой Пугачевой и Ани Лорак. «Поменять цвет волос, и копия Пугачевой», — отметил один их подписчиков.
ФАН 11:11
Происшествия

Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости 12:07
Спорт

Глава НОК Британии призывает к жестким санкциям против России

Президент Национального олимпийского комитета Великобритании Хью Робертсон считает, что по отношению к России необходимо применить серьезные санкции.
Спорт-Экспресс 13:22
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX появился у дилеров

В России рестайлинговый Mitsubishi ASX появится через несколько месяцев.
Тавто.Ру 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное