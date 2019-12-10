Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.Государственная Дума РФ05:25
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Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
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У супербактерии нашли «ахиллесову пяту»
В будущем авторы планируют найти способы связывания LiaX, чтобы сделать бактерию восприимчивой к противомикробным препаратам.
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На Яворовском полигоне во Львовской области Украины начались испытания образца системы Land Platform Modernization Kit (LPMK) так называемой "прозрачной" брони на бронетранспортере БТР-4Е.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.
Политика
Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Армия и оружие
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters.
Общество
В Москве минимальную пенсию подняли до 19,5 тыс. рублей
В прошлый раз минимальная пенсия поднималась в 2018 году - - на 3 тыс. руб. Вчера, 9 декабря, мэр столицы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города, в котором доля социальных расходов увеличена до 53%.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда
Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Футбол
«Наполи» уволил Анчелотти с поста главного тренера
«Наполи» объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Авто
Land Rover выпустит бюджетный внедорожник в стиле Defender
Помимо бюджетного внедорожника, Land Rover планирует представить на рынке электрическую и более роскошную версию Defender Sport, которая будет конкурировать с новым Aston Martin DBX и Bentley Bentayga.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
Происшествия
Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
Якутского шамана Александра Габышева, который 7 декабря возобновил свой поход в Москву, снова задержали.
Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух свердловчанок признал свою вину
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге 34-летний инженер признал свою вину.
Театры
Во Владивостоке пройдет международный театральный фестиваль
С 23 сентября по 8 октября 2020 года во Владивостоке впервые пройдет Тихоокеанский международный театральный фестиваль.
Происшествия
Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге
2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга весной 2017 год, унесшем жизни 15 человек.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.