Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось

В России отменяется «банковский роуминг»

Изменения законодательства обеспечат свободу перемещения денег на финрынке РФ, развитие безналичных платежей, устранение дискриминационных практик тарификации, ущемляющих интересы потребителя, а также мотивацию банков оптимизировать бизнес-модели и бизнес-процессы.
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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

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