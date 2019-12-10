Экономика
RT на русскомГосдума отменила банковский роуминг
Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Общество
Юрий Лужков перед смертью не вышел из наркоза
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала о пережитой в 26 лет клинической смерти
Певица Ирина Понаровская в программе «Судьба человека» рассказала, как в молодости пережила клиническую смерть.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Политика
Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США
По словам господина Лаврова, Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, неоднократно запрашивала американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
Политика
Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»
Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Политика
«Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике
Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Шоу-бизнес
Варнава в платье-комбинации и накидке из перьев блистала на вечеринке
Сама именинница блистала в платье-комбинации кремового цвета. Поверх она надела накидку из перьев.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Наука
Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя
Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Спорт
Почетный президент ОКР назвал виновного в отстранении России
Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает издание "Аргументы и факты".
Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Авто
Mercedes-Benz показал внешность GLA нового поколения
Официально подтверждено, что в основу конструкции нового Mercedes-Benz GLA легла платформа хэтчбека A-Class нового поколения.
Происшествия
В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН
В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Политика
Новый премьер-министр Финляндии станет самым молодым премьером в мире
Марин станет самым молодым действующим премьером в мире, на данный момент ей 34 года.
Футбол
Фанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков
Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Гаджеты
Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human
В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Происшествия
Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге
Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
Политика
Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами
О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».