Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».
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В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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