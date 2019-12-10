с чего всё началось

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссии за денежные переводы между счетами физических лиц внутри одного банка. Нововведение призвано обеспечить развитие сферы безналичных платежей и устранить «межрегиональную дискриминацию».

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Политика Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США По словам господина Лаврова, Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, неоднократно запрашивала американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.

Музыка Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение» Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика «Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.

Наука Ученые выяснили, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя Ученые выяснили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только благотворно влияют на микрофлору кишечника, но и восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Спорт Почетный президент ОКР назвал виновного в отстранении России Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных соревнований, передает издание "Аргументы и факты".

Фигурное катание Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).

Футбол Фанаты «Спартака» поблагодарили покинувших матчи РПЛ болельщиков Фанаты «Спартака» из группировки «Фратрия» поблагодарили болельщиков, которые поддержали акцию протеста против задержаний поклонников «красно-белых» сотрудниками полиции и ушли с трибун по ходу первого тайма во время матчей 19-го тура чемпионата России по футболу.

Спорт ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

Происшествия Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.