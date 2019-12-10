с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Политика Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Политика Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Политика Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик» Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.

Политика Путин поддержал идею увольнять чиновников за хамство Президент РФ Владимир Путин поддержал идею увольнять государственных и муниципальных служащих за оскорбления и хамство с их стороны, но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.

Происшествия Задержан стрелок, ранивший охранника ночного клуба в Краснодаре Как писала "Новая Кубань" ранее, инцидент произошел в ночь на 9 декабря в одном из ночных клубов на улице 40 Лет Победы.

Авто Водителям дали советы по прогреву машин зимой Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.

Политика Соловьев принял вызов Зеленского Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Общество Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Футбол Неймар теряет год, но не надежду После жаркого лета 2019 Неймар все же не покинул Париж, хотя мечтал об этом, о чем высказывался даже публично.