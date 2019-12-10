Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
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