Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
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Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08

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