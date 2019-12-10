Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать48
с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ
.
Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08

Подробнее о событии

Госдума одобрила во II чтении изменения правил приема платежей граждан платежными агентами

ТАСС08:54

Госдума отменила банковский роуминг

Российская газета05:57

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Известия06:17

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

RT на русском05:50

Госдума отменила комиссию за банковский роуминг

РИА Новости05:29

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

РБК07:37

Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»

Парламентская газета05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 09:12, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержан гендиректор «Метростроя»

Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 08:23
Общество

Девы могут похандрить, а Овнам стоит заглянуть в себя

Сегодня гороскоп советует Овну заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая волнует его в настоящее время, не решается из-за его собственного внутреннего противодействия.
Живая Кубань 08 декабря в 00:21
Технологии

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости 04:30
Политика

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 07:05
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Газета.Ru 06:44
Общество

Ученые пометили белого медведя надписью «Т-34»

Газета.Ru 08:12
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Происшествия

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
РИА Новости 05:17
Политика

Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»

«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Красная весна 08:12
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры

РБК 07:18
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Общество

В Турции вводят налог на проживание в отелях

С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:50
Происшествия

Главу сгоревшего одесского колледжа обвинили в преступной халатности

Главу одесского колледжа, где при пожаре погибли 12 человек и 30 - пострадали, обвинили в преступной халатности, говорится на сайте правления Нацполиции по области.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:18
Авто

Марка Holden отказалась от моделей Commodore и Astra

«Пятый» Commodore скопировал Инсигнию, а «четвёртый» — Chevrolet SS. Тем не менее история модели началась 41 год назад.
Драйв 05:33
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Lenta.ru 08:50
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU 08:22
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Общество

В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей

Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
RT на русском 05:36
Происшествия

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Газета.Ru 04:46
Политика

В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
РИА Новости 08:42
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания вчера в 10:29
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30

News.ru 03:25
Экономика

Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
RT на русском 06:38
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Здоровье

«Нам одна дорога — на кладбище». Стариков из новгородского дома ветеранов чиновники выселяют в глушь, где нет ни врачей, ни транспорта

Снаружи здание выглядит сейчас ничуть не лучше новгородского дома ветеранов, внутри — тоже. Мошенская Центральная районная больница снаружи.
Новая газета вчера в 10:04
Экономика

Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
Discover24 02:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное