Экономика
RT на русскомГосдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
В связи с этой проблемой на днях был принят законопроект об отмене комиссии за переводы денежных средств внутри одного банка, сообщает "Российская газета" со ссылкой на документ.Слава труду (Бавлы)08 декабря в 11:08
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Происшествия
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Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
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Политика
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Общество
Ученые пометили белого медведя надписью «Т-34»
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
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Политика
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Происшествия
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Политика
Песков объяснил использование термина «оккупированные территории»
«Рабочей» ситуацией с использованием термина «оккупированные территории» во время переговоров «нормандской четверки» назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Общество
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С 1 января 2020 года в Турции вводят налог с туристов на проживание в отелях. Он составит 2% от стоимости гостиничного номера.
Происшествия
Главу сгоревшего одесского колледжа обвинили в преступной халатности
Главу одесского колледжа, где при пожаре погибли 12 человек и 30 - пострадали, обвинили в преступной халатности, говорится на сайте правления Нацполиции по области.
Происшествия
Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Марка Holden отказалась от моделей Commodore и Astra
«Пятый» Commodore скопировал Инсигнию, а «четвёртый» — Chevrolet SS. Тем не менее история модели началась 41 год назад.
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал встречу своего украинского коллеги Владимира Зеленского с националистами в Донбассе.
Футбол
Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве
Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Происшествия
Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Общество
В ГИБДД рассказали об идее конфискации машин у пьяных водителей
Заместитель главы ГИБДД Владимир Кузин рассказал об идее ведомства конфисковать машины у пьяных водителей.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Экономика
Медведев рассказал о расходах на импортозамещение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о расходах на импортозамещение.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Здоровье
«Нам одна дорога — на кладбище». Стариков из новгородского дома ветеранов чиновники выселяют в глушь, где нет ни врачей, ни транспорта
Снаружи здание выглядит сейчас ничуть не лучше новгородского дома ветеранов, внутри — тоже. Мошенская Центральная районная больница снаружи.
Экономика
Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.